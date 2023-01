Ines Anioli lässt die Göttin raus

Comedienne Ines Anioli (Foto: Lina Tesch) kommt am Mittwoch, 15. November 2023, mit ihrem Programm „Goddess“ in die Bigbox Ällgäu. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Authentische Stand Up-Comedy mit Haltung, Herz und Hirn: In ihrem Solo-Programm lässt Anioli kein „relevantes“ Thema aus. Es geht es von Waxing, Schönheitsidealen heute und früher über Göttinnen, Hexen und die Dinge, die man aus Liebe tut, bis hin zur Romantisierung von Straftaten. Karten sind auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der Bigbox Ällgäu, bei den Vorverkaufsstellen der Schwäbischen Zeitung unter tickets.schwaebische.de und Telefon 0751/29555777, und auf www.eventim.de.