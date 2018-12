Am Samstag gegen 01.30 Uhr hat es in einer Industriehalle im Kappelweg in Schechingen gebrannt. Das Feuer entstand durch einen technischen Defekt. Die Brandmelder lösten rechtzeitig aus und eine dort installierte Löschanlage löschte den Brand weitgehend, so dass die Feuerwehr Schechingen lediglich noch kleine Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen durchzuführen hatte. Bei dem Vorfall entstand Sachschaden in Höhe von 50 000 Euro.