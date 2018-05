Im Verlauf des verlängerten Wochenendes ist ein Dieb in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Anton-Hegele-Straße eingebrochen. Es wurden drei Uhren entwendet und Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht.

Hinweise bezüglich verdächtiger Personen nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter Telefon 07361/97960 entgegen.