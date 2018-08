In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in Gschwend ist eingebrochen worden. Die Bewohner befinden sich im Urlaub. Die vom Hausbesitzer beauftragten Zugehener bemerkten am Dienstag den Einbruch. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass die Einbrecher über ein von ihnen aufgehebeltes Fenster ins Haus eingedrungen war. Im Inneren waren auf mehreren Etagen Räume betreten und Behältnisse durchsucht worden. Bislang konnte nicht festgestellt werden, ob die Einbrecher dabei Beute machten. Die Polizei fragt die Bevölkerung nach ihren Beobachtungen. Das Wohngebäude befindet sich im Wohngebiet östlich der Bundesstraße und nördlich der Frickenhofer Straße. Der Zeitraum für den Einbruch wird derzeit zwischen Montagmittag und Dienstagmittag gesehen.

Alle Hinweise werden unter der Telefonnummer 07176/6562 an die Polizei in Spraitbach erbeten.