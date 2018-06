In Wiblingen gibt es künftig auch den Bachelor

Immer mehr ältere und kranke Menschen, immer weniger junge, die sie pflegen und medizinisch betreuen: Dagegen will die Akademie für Gesundheitsberufe in Wiblingen etwas tun. Deshalb hat sie zusammen mit dem Universitätsklinikum Ulm zwei duale Studiengänge ins Leben gerufen – unter anderem den bundesweit ersten dualen Studiengang für medizinisch-technische Berufe. Möglich macht dies eine enge Kooperation zwischen dem Uni-Klinikum Ulm, der Akademie für Gesundheitsberufe in Wiblingen und der Dualen Hochschule in Heidenheim.

„Wir wollen mehr junge Leute in diese Berufe bringen, denn der Gesundheitssektor wird in den nächsten Jahren weiter wachsen“, erklärte Karl-Heinz Tomaschko, Direktor der Akademie, am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Schon jetzt sei die Einrichtung mit knapp 900 Arbeitskräften der größte Ausbildungsbetrieb der Region.

„Alle unsere Absolventen finden ohne Probleme einen Platz auf dem Arbeitsmarkt“, sagte Tomaschko. Bisher als Pfleger, Hebamme oder Assistent, allerdings ohne akademischen Abschluss. Das soll sich nun ändern und den Beruf attraktiver machen: Neben dem Berufsabschluss können die Auszubildenden künftig auch den Bachelor-Abschluss erhalten.

Bundesweit einmalig ist der „Bachelor of Science – Medizintechnische Wissenschaften“ als Aufbaustudiengang, bei dem in drei Semestern nach der dreijährigen Ausbildung zum medizintechnischen oder operationstechnischen Assistenten zusätzlich der Bachelor erworben werden kann. Er startet zum Sommersemester 2013. Beim zweiten dualen Studiengang, dem „Bachelor of Arts – Angewandte Gesundheitswissenschaften“, der bereits zum 1. Oktober diesen Jahres beginnt, ist das Studium in die Ausbildung integriert und dauert insgesamt vier Jahre.

Kooperationspartner ist das Ulmer Universitätsklinikum – die Praxisteile absolvieren die jungen Leute dort. Außerdem werden drei bis vier Professuren geschaffen. Die Auszubildenden sollen in Zukunft vor allem Bindeglieder zwischen akademischem Personal und Assistenzpersonal am Klinikum sein, sagte Reinhard Marre, ärztlicher Direktor der Uniklinik: „Sie kennen beide Seiten und können vermitteln.“ (tai)