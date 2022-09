In Wetzisreute ist Simson- und Rasenmäherrennen

In Wetzisreute findet auch in diesem Jahr wieder ein Simson- und Rasenmäherrennen statt. Direkt neben der Festhalle Wetzisreute erklingen am Samstag, 17. September, die Motorensounds. Das Geröllheimer Team organisiert die Veranstaltung seit ein paar Jahren, das teilt der Verein in einem Schreiben mit.

Die zahlreichen Stock-Car-Fahrer und Fahrerinnen des Vereins waren in dieser Saison bei mehreren Veranstaltungen in Deutschland, Frankreich und Ungarn sehr erfolgreich am Start. Auch im Autocross sind die jungen Mitglieder vertreten. Verschiedene Simson- und Rasenmäherrennen sind mittlerweile etablierte Veranstaltungen im Terminkalender. Markus Reißle, erster Vorsitzender seit Gründung des Vereins vor 22 Jahren, ist daher stolz auf seine Mitglieder: „Wir sind ein sehr gut funktionierendes Team und unser Verein ist im Laufe der letzten Jahre kontinuierlich gewachsen.“

Am Samstagmorgen geht es los mit den Anmeldungen, Fahrzeugabnahmen, Fahrerbesprechung und freiem Training. Rennbeginn ist um 13 Uhr. Gefahren wird in den Kategorien: Kinder- und Jugendlauf, Rennrasenmäher, Simson Nostalgie, Seitenwagen wassergekühlt und luftgekühlt, Supercup.

Bei den Simsonfahrern ist ein starkes Feld mit Fahrern aus der Region und bis von Berlin gemeldet. Die Rennrasenmäher sind auch mit dabei. Besonders viel Spektakel bieten die Simsonbeiwagenklassen wassergekühlt und luftgekühlt. Bei spannenden Läufen wird besonders hart um jeden Zentimeter gekämpft. Die Kinder und die Jugendlichen werden natürlich auch am Start sein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt ist frei.