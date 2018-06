In voller Blüte: Der Weißdorn erfreut das Auge

Der Schwarzdorn ist längst verblüht. Jetzt ist der Weißdorn an der Reihe. Dieser hübsche Strauch wächst vielerorts auf dem Heuberg an Waldrändern und in Feldgehölzen. Erkennbar ist er sehr leicht an seinen gut daumennagelgroßen eingeschnittenen, mehr oder weniger stark gelappten und gesägten Blättern und den Dornen an manchen Zweigen. Und nicht zuletzt an den hübschen weißen Blüten, die er jetzt trägt. Typisch für Rosengewächse, zu denen auch der Weißdorn gehört: die fünf Blütenblätter und eine durch fünf teilbare Anzahl an Staubgefäßen.

Artenzahl unbekannt

Nur von einer einzigen Weißdorn-Art zu sprechen, wäre allerdings verkehrt. Denn es gibt weitaus mehr. Über die genaue Zahl sind sich die Forscher uneins. Manche sprechen von bis zu 250. Was die einen Botaniker schon als neue Art einordnen, ist für andere noch eine Unterart oder Sippe. Das liegt daran, dass der Weißdorn sich fröhlich weiterentwickelt. Mal hat die Blüte einen Griffel, mal zwei (der Griffel ist der nach oben ragende Fortsatz des Fruchtknotens). Mal sind die Blätter stärker eingeschnitten, mal weniger stark. Mal ist die Blüte reinweiß, mal eher rosa. Und zudem bilden die verschiedenen Weißdorne zahlreiche Bastarde, die in einzelnen Merkmalen wiederum sehr unterschiedlich sein können.

Früchte wirken herzstärkend

Wer an Herzschwäche leidet, wird den Weißdorn womöglich auch als Heilpflanze kennen. Die Früchte, die sich im Spätsommer ausbilden und fast wie Hagebutten aussehen, werden in der Naturmedizin als unterstützendes Herzmittel verwendet. Sie verbessern die Durchblutung der Herzkranzgefäße. So gibt es in der Apotheke Weißdorn-Tabletten und Weißdorn-Tinkturen zu kaufen, die als gut verträglich gelten. Gut für die Gesundheit ist aber zweifellos auch ein Gang in die Natur. Denn womöglich steigert schon der Anblick dieser hübschen Pflanze das Wohlbefinden noch mehr als Tabletten und Tinkturen.