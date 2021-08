In Unterschneidheim wurde wieder Minigolf gespielt

Unterschneidheim (ij) - Auch in diesem Jahr hat sich der Minigolfclub Unterschneidheim (MGCU) am diesjährigen Ferienprogramms der Gemeinde beteiligt und die Grundschulkinder zu einem Turnier eingeladen. Insgesamt 30 Kinder wollten wieder dabei sein. Jakob Schimmele aus Harthausen hatte am Ende die Nase vorn und wurde mit 34 Schlägen Tagesbester, vor Hannes Hönle aus Oberschneidheim (37 Schläge) und Nele Gloning aus Zipplingen (39 Schläge). Die ersten drei Platzierungen erhielten von Vorstand Franz Thum je eine Urkunde und einen Familiengutschein für freien Eintritt auf der Anlage überreicht. Darüber hinaus gab es für alle Teilnehmer nach dem Wettbewerb ein Getränk und ein Vesper. Außerdem wurden die Kinder eingeladen, das Angebot des MGCU an trockenen Tagen jeweils am Donnerstag, abends ab 18 Uhr, und Sonntag ab 13.30 Uhr mit ihren Familien zu nutzen. Für größere oder kleinere Gruppen kann die Anlage nach Vereinbarung ebenfalls geöffnet werden. Foto: Schenk