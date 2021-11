In und um Ulm werden feste Impfstützpunkte aufgebaut

Bewerbungen für die Impfteams werden angenommen per E-Mail an: bewerbung-ziz@drk-rdhu.de

Die mobilen Impfteams verzeichnen in den vergangenen Wochen eine bleibend hohe Nachfrage - sowohl nach Booster- wie auch nach Erstimpfungen. Dieser Ansturm übersteigt die zur Verfügung gestellten Kapazitäten bei weitem, weshalb Impfwillige teils auf die Folgetage „vertröstet“ werden mussten.

Die Impfteams arbeiten dabei seit Wochen am Limit. Zum Vergleich: Laut Vorgabe des Sozialministeriums sind 130 Impfungen pro Tag vorgesehen. Im November wurden laut Impfteam jedoch locker einmal Spitzenleistungen von bis zu 510 Impfungen pro Impfteam bei einer Impfaktion verzeichnet. Dementsprechend wurde bereits vor einigen Wochen die Aufstockung der Teams beim Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration erbeten.

Der Wunsch wurde nun erhört. Die Verantwortlichen machten sich deshalb schnell an die Akquise neuer Mitarbeiter, viele von ihnen waren in den nun geschlossenen Impfzentren tätig. Von anfänglich zwei Impfteams wurde nun aufgestockt auf zehn.

„Organisatorisch ist die Aufstockung eine nicht einfache Aufgabe – insbesondere was die Rekrutierung, Qualifizierung und Einsatzkoordination von weiteren rund 40 Mitarbeitenden anbelangt. Vor allem medizinisches Fachpersonal wird nun wieder für die Verimpfung gesucht“, heißt es vonseiten der Verantwortlichen.

In den Landkreisen rund um Ulm feste Stützpunkte

Doch es gibt noch eine weitere Herausforderung, der sich die Impfteams stellen müssen. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage und der mittlerweile erfolgten Aufstockung der Impfteams braucht es eine neue Organisation und Infrastruktur. In den Landkreisen Alb-Donau, Göppingen, Heidenheim und dem Stadtkreis Ulm soll es deshalb jeweils zwei fest verortete Impfstützpunkte.

Eine geeignete Örtlichkeit dafür zu finden, ist gar nicht so leicht und erfordert Flexibilität. So geht unter einem einer der Impfstützpunkte am 18. November in der Einkaufsmeile Blautalcenter in Ulm an den Start.

Terminslots, um Ansturm zu entzerren

Ähnlich wie in den Impfzentren werden nun auch wieder Terminslots vergeben, um den vielen wartenden Personen einen verlässlichen Impfzeitpunkt zu benennen. Dies ist keine Impfterminvergabe im klassischen Sinne, da die Angebote nach wie vor niederschwellig sein sollen, berichten die Verantwortlichen.

Vielmehr will man den Besuchern einen konkreten Zeitpunkt für deren Impfung nennen, damit die jeweils erforderliche Wartezeit sinnvoll überbrückt werden kann und wir für unsere Teams eine konstant hohe, aber gleichzeitig bewältigbare Auslastung und verlässliche Arbeits- und Pausenzeiten sicherstellen können.

Geplant ist ein kontinuierlicher Betrieb der Impfstützpunkte an sechs Tagen die Woche von Montag bis Samstag. Wichtig für Besucher: Es wird darum gebeten, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen.