In Trossingen stehen zwei weitere Impftage an

Am Donnerstag, 13. und 20. Januar, führen zwei Stationär-Mobile Impfteams (MIT) wieder Impftage ohne Terminvereinbarung in Trossingen durch. Die Termine finden laut Pressemitteilung nun im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus, Hangenstraße 50, statt, damit der Schul- und Vereinssport nicht mehr beeinträchtigt wird.

Für alle Impfwilligen stehe ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Verimpft würden alle aktuell zugelassenen Impfstoffe, also Biontech, Moderna und Johnson&Johnson (außer Astra Zeneca).

Geimpft wird von 9 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr ohne Terminvereinbarung. „Bitte rechnen Sie mit Wartezeiten – auch im Freien, denken Sie daher an ausreichend warme Kleidung. Bitte tragen Sie auch eine FFP2-Maske. Bringen Sie zum Impftermin bitte Ihren Personalausweis und Ihren Impfpass mit. Vor Ort können noch keine QR-Codes für den digitalen Impfnachweis ausgestellt werden. Sie können den Code aber zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise bei einer Apotheke erhalten“, so die Mitteilung.

Formulare vorab herunterladen

Auch werde ein Anamnesebogen/ Einwilligungserklärung und ein Aufklärungsmerkblatt benötigt, „beide vollständig ausgefüllt und unterschrieben. Dies können Sie noch vor Ort ausfüllen, oder besser, bereits vorbereitet mitbringen. Die Formulare können Sie unter www.landkreis-tuttlingen.de und auf www.trossingen.de vorab herunterladen und bequem daheim ausfüllen.“

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums und der aktuellen Empfehlung der STIKO könnten diejenigen, die zuvor mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna oder Astrazeneca immunisiert wurden, die Auffrischung bereits drei Monate nach Abschluss der vollständigen Impfserie erhalten, so die Mitteilung. „Bislang mussten sechs Monate dazwischenliegen.“ Bei einer Impfung mit dem Vakzin von Johnson&Johnson betrage diese Frist nur vier Wochen.

Alle Impfstoffe angeboten

Derzeit könnten alle Impfstoffe für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten werden. Allerdings bekämen Personen unter 30 Jahren den Impfstoff von Biontech/Pfizer und Personen über 30 Jahren Moderna, neuerdings auch als „Spikevax“ bezeichnet. Bei Jugendlichen zwischen zwölf und 16 Jahren müsse zwingend ein Erziehungsberechtigter den Impfprozess begleiten.

Zudem werde in der Kreisimpfstation des Landkreises in der Eisenbahnstraße 3 in Tuttlingen (beim Bahnhof) täglich von Montag bis Samstag zwischen 9 und 16.30 Uhr ohne Termin geimpft.