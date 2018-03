In Sulmetingen fallen zwölf Tore

Der SV Sulmetingen hat in der Frauenfußball-Landesliga auf eigenem Platz gegen Mitaufsteiger SV Sulgen 6:6 gespielt. Bereits in der 4. Minute gingen die Gäste durch Jessica Exner in Führung.

Doch im Gegenzug glich Julia Hartmann zum 1:1 aus. Es ging Munter weiter: Direkt nach dem Anstoß traf Lea Kopp für die Gäste zum 2:1 (6.), Jessica Exner erhöhte in der 8. Minute auf 3:1. Sulmetingen zeigte sich in der Defensive anfällig, der Rückstand war verdient. Nach dem furiosen Auftakt dauerte es bis zur 30. Minute, ehe Lisa Kaiser für den SVS auf 2:3 verkürzte.

Die Freude hielt nicht lange, in der 33. Minute stellten die Gäste nach dem Treffer von Juliana Staiger den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Sulmetingens Julia Hartmann gelang zwar erneut der Anschlusstreffer (38.), doch Sulgen traf praktisch mit dem Pausenpfiff durch Lea Kopp zum 5:3. Der Schlagabtausch setzte sich auch in Durchgang zwei fort.

Julia Hartmann erzielte das 4:5 (50.), weitere SVS-Torchancen blieben ungenutzt. Stattdessen erzielten die Gäste das 6:4 durch Selina Otto (74.), Sulmetingen hatte vergeblich auf Abseits reklamiert. In der 78. Minute traf Julia Hartmann mit ihrem vierten Treffer an diesem Tag zum 5:6. Drei Minuten vor Schluss fiel tatsächlich noch der Ausgleich, Katharina Metzger machte das 6:6.