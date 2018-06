In Stetten fehlt es an der Konstanz

Die Vorrunde der Fußball-Kreisliga A Staffel III ist abgeschlossen und die beiden ersten Partien der Rückrunde sind bereits gespielt. In der Staffel III verlief für den SC Markdorf die bisherige Saison nach Wunsch. Im heutigen, letzten Teil der Zwischenbilanz wirft die Schwäbische Zeitung den Blick auf den FC Uhldingen, den SV Bermatingen II, den TSV Stetten a. k. M. und den FC Kluftern.

„Wir konzentrieren uns auf den zweiten Platz und versuchen, die Verfolger zu distanzieren“, sagt Trainer Joe Patzke. Für den Coach des FC Uhldingen (2. Platz/45:18 Tore/31 Punkte) ist die Relegation das „Minimalziel“. Schier unüberwindbare zehn Punkte trennen seine Mannschaft derzeit vom Tabellenführer SC Markdorf, fünf sind es nach unten zur Bermatinger Reserve. „Ich bin nicht unzufrieden“, sagt Patzke, allerdings vermisse er in seiner Elf in der Vorrunde gelegentlich die richtige Einstellung, vor allem, wenn sie gegen vermeintlich schwächere Gegner antreten musste. „Die 1:2-Niederlage gegen Stetten, ausgerechnet an meinem 50. Geburtstag, hat mir weh getan“, denkt Patzke nur ungern an die Heimspielpleite. Dagegen ruft er sich die beiden mit 7:0 und 7:1 hoch gewonnen Rundenspiele gegen die Nachbarn aus Owingen gern ins Gedächtnis zurück. Sein schönster Erfolg: Die Mannschaft konnte die Zahl der Gegentore gegenüber der Vorsaison halbieren. Nach der Winterpause und sechs Wochen Vorbereitung soll der FC Uhldingen, wie im Vorjahr, richtig Gas geben und die Verfolger endgültig hinter sich lassen. „Wir haben eine starke und personell gut besetzte Mannschaft“, sagt Patzke, der nach Weihnachten noch Gespräche mit zwei Spielern führt, die von sich aus an der Tür des FC Uhldingen angeklopft haben.

Robert Müller, Trainer bei der Bermatinger Reserve (3./30:15/26), ist hochzufrieden. „Was wollen wir noch mehr? Wir fühlen uns wohl auf Rang drei als Verfolger der besten Mannschaften“, sagt er und lobt seine Aufsteiger-Elf: „Für mich war jedes einzelne Spiel ein Highlight, ich bin auf die ganze Saison stolz.“ Trotzdem verlief auch für Müller, der sich gewünscht hätte, dass in den Spielen gegen schwächere Mannschaften ein paar Punkte mehr aufs Konto kommen, die Vorrunde nicht ganz störungsfrei. „Am Schluss bin ich auf dem Zahnfleisch daher gekommen“, erinnert er sich an akuten Spielermangel, teils verletzungsbedingt, teils, weil die Landesliga-Elf Verstärkung brauchte. „Ich war froh, als die Winterpause kam.“ Für Müller ist das Saisonziel klar: „Wir gehören ins vordere Mittelfeld und da wollen wir bleiben.“ Veränderungen in seinem „eingeschworenen Haufen“ sind nicht zu erwarten, es sei denn, die erste Mannschaft ruft Spieler ab. Fabio Botta kehrt nach einem mehrmonatigen Australienaufenthalt wieder ins Team zurück, dafür wird Florian Bär nicht mehr mit im Kader sein, wenn Müller nach der Fasnet wieder zum Training bittet. Er wechselt zu den Bodensee Türkgücü Markdorf.

„Wir gehen beruhigt in die Winterpause“: Erich Rieker, Vorsitzender des FC Kluftern (5./24:19/25), ist zufrieden. Auf einen guten Saisonstart folgte die peinliche 1:2-Pleite in Meersburg und eine lange Zeit verletzungsbedingter Personalnot. Erst in den letzten Spielen lief die endlich genesene Elf von Michael Wohlfahrth qualitativ wieder zur Hochform auf und krönte das Jahr mit einem 2:0-Sieg im Lokalderby bei der Bodensee Türkgücü Markdorf. „Wir sind noch immer in Verhandlungen“, sagt Rieker über geplante Verstärkungen und verrät nur so viel: „Wir sind an einem Stürmer der Türkgücü dran.“ Der FC Kluftern überwintert mit sechs Punkten Rückstand zum FC Uhldingen. Eine Distanz, die für Rieker zu schaffen ist. „Wir liebäugeln mit dem Relegationsplatz“, sagt er und hofft, dass die Stärke der jetzige Tabellenzweite FC Uhldingen in der Rückrunde nachlässt, so wie er es auch schon in den letzten Jahren beobachtet hat. Die Weichen für einen erfolgreichen Verlauf der restlichen Saison stellt Trainer Wohlfahrth schon früh: Ab dem 20. Januar bestellt er die Spieler zum Training.

„Bei uns fehlte es an der Konstanz“, sagt Bernhard Fleckenstein über die Vorrunde. Spitzenspiele wie gegen Uhldingen gewann der TSV Stetten am kalten Markt (6./38:29/24) und in Schwandorf ging man sogar mit einem 3:0-Sieg vom Platz, dafür kassierte die Mannschaft beim Nachbarn in Buchheim eine hohe 0:5-Niederlage und ging gegen Meßkirch mit 2:5 Treffern unter. „Mit Tabellenplatz sechs bin ich nicht zufrieden“, resümiert Fleckenstein, der seiner Elf zu Beginn der Saison durchaus einen der vordersten Ränge zutraute. Für die Rückrunde erwartet er keine Wunder. Der Kader bleibt zwar in gleicher Besetzung zusammen, aber Keeper Andreas Wetzel muss berufsbedingt eine Pause einlegen. „Wir suchen dringend einen Torwart“, sagt Fleckenstein. „Ich fordere jeden, der schon einmal im Tor stand und sich die Aufgabe zutraut, auf, sich bei uns zu melden.“ Sollte die Torwartsuche erfolgreich verlaufen, rechnet der Trainer mit einer Verbesserung des Tabellenplatzes, wenn nicht „müssen wir womöglich froh sein, wenn wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben“. Auf dem Heuberg startet man im Januar mit dem Training, weil dort aber um diese Jahreszeit in der Regel tiefster Winter herrscht, gibt es zunächst ein Kraft- und Konditionstraining in der Halle. (stt)