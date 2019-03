In St. Maria erklingen „Requiem“ und „Visions“

LIEBENAU (sz) - Mehr als 80 Mitwirkende führen beim nächsten Liebenauer Konzert am Samstag, 30. März, in der Kirche St. Maria in Liebneau zwei herausragende Werke der Kirchenmusik auf: Mozarts „Requiem“ und „Visions“ von John Rutter. Beginn ist um 16 Uhr. Beide Werke beschäftigen sich laut Pressemitteilung der Stiftung Liebenau mit der Passionszeit, in der sich Christen seit Aschermittwoch an die Leidenszeit und das Sterben von Jesus Christus erinnern.

Mit „Visions“ von John Rutter geht der Blick in eine andere Welt, wird der Hoffnung auf ein himmlisches Jerusalem Raum gegeben. Niedergeschlagenheit in Wort und Ton münden in tröstende, leuchtende Musik. Wolfgang Amadeus Mozarts „Requiem in d-Moll“ folgt mit eindringlichen, schweren Klängen. Es ist das Werk Mozarts, um das sich die meisten Legenden ranken – sein letztes, unvollendetes Werk.

Erstklassige Musiker und Solisten und ein stimmgewaltiger Chor erwarten die Besucher. Unter der Gesamtleitung von Domkapellmeister Christian Weiherer singen die Mädchenkantorei und der Domchor der Kirche St. Eberhard Stuttgart. Begleitet werden sie vom Ensemble „concerto 99“. Als Solisten treten Rüdiger Lotter (Violine), Marie-Sophie Pollak (Sopran), Lena Sutor-Wernich (Alt), Richard Resch (Tenor) und Padraic Rowan (Bass) auf. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.