In Schussenried wird nächste Woche geimpft

In der Stadthalle in Bad Schussenried besteht am Mittwoch, 19. Januar, erneut die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Zwischen 16 und 19 Uhr kann jeder, der sich impfen lassen möchte, ohne Termin vorbeikommen.

Das Impfangebot wird durch eine Kooperation des mobilen Impfteams des DRK-Kreisverbandes Biberach mit der Stadt Bad Schussenried ermöglicht. Verimpft werden die Impfstoffe mRNA (BioNTech oder Moderna) und Vektor (Johnson & Johnson). Es werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen verabreicht. Impfen lassen können sich alle Personen ab zwölf Jahren. Es sollte der Personalausweis und der Impfpass mitgebracht werden. Gerne können bereits der Anamnesebogen und die Einverständniserklärung ausgefüllt mitgebracht werden. Die Unterlagen kann man auf der Website des Robert-Koch-Instituts herunterladen.