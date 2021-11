In Schmalegg gibt es jetzt eine Naturgruppein der Kita

Die Schmalegger Kindertagesstätte Carlo-Steeb hat seit Kurzem ein weiteres Angebot: 20 Kinder können in der neuen „Naturgruppe“ täglich auf der alten Obstwiese neben der Ringgenburghalle im Freien toben und die Natur spielerisch entdecken, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Eine Schutzhütte aus Holz dient ihnen als Ausweichquartier oder zum Aufwärmen für besonders nasse und kalte Tage. Die Stadt Ravensburg hat als Bauherr unter der Projektleitung von Karin Schellhorn-Renz aus dem Amt für Architektur und Gebäudemanagement das Konzept mit externer Begleitung entwickelt und finanziert. In Kooperation mit der Katholischen Gesamtkirchengemeinde wurde es in einem Jahr umgesetzt.

Mit der Außengruppe erweitert die Kita Carlo-Steeb sowie die Stadt Ravensburg ihr Angebot um ein Konzept, das dem des Waldkindergartens ähnlich ist. Im Kern geht es darum, dass die Kinder im Freien spielen, den Jahreskreislauf naturnah erleben und dabei die Grob- und Feinmotorik mit Naturmaterialien geschult würden. In Schmalegg gehen die Kinder tagsüber in den Wald oder halten sich auf dem Freigelände der Naturgruppe zwischen Kirschbäumen, Hochbeeten, frisch gepflanzten Wildsträuchern, heimischen Hölzern und ihrem kleinen Beerengarten auf.

Die Naturgruppe bietet Platz für 20 Kinder ab drei Jahren, die zwischen 7.15 und 13.15 Uhr betreut werden. Die neue Gruppenleiterin Rebecca Klugmann bringt entsprechende Berufserfahrungen aus dem Waldkindergarten mit. Architektin und Naturpädagogin Karin Dettmar von „spielraumplanung“ in Uhldingen hat das Konzept mit den Beteiligten erarbeitet und umgesetzt und sowohl die Schutzhütte mit Komposttoilette als auch den großen Garten mit Bewegungs-, Rückzugs und Gestaltungsmöglichkeiten pädagogisch wertvoll gestaltet. Kita-Leiterin Andrea Auer lobt das Konzept der neuen Außengruppe: „Das ist ein Miteinander von Mensch, Tier und Pflanze.“