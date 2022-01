In Schiggendorf ist ein Stier entlaufen

Ein entlaufener Stier ist am Montagabend der Anlass für einen Polizeieinsatz in Schiggendorf gewesen. Das Tier hatte sich offenbar durch einen beherzten Sprung über den Zaun eigenständig auf Entdeckungstour begeben. Der Stier konnte in der Nähe des Hofs vom Besitzer eingefangen und mit der Hilfe benachbarter Landwirte und deren Traktoren in die Stallung zurückgetrieben werden. Das Tier blieb laut Polizeibericht unverletzt, gefährdet wurde durch den freilaufenden Vierbeiner nach den bisherigen Erkenntnissen niemand.