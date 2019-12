Schelklingen - Mit der Industrie Lackierservice Süd GmbH (ILS) kommt bald ein mittelständisches Familienunternehmen nach Schelklingen. Die Firma, die sich auf Nutzfahrzeug-, Baumaschinen- und Industrie-Lackierung spezialisiert hat, wird sich im Industriegebiet Leimgrube/Breitlen ansiedeln, dort auf einer Fläche von zunächst 18 000 Quadratmetern eine hoch moderne Lackierhalle errichten. „Aus kleinen Anfängen hat sich die ILS zu einem bedeutenden Unternehmen entwickelt. Wir freuen uns, dass ein Vorzeigebetrieb mit sehr gutem Ruf nach Schelklingen kommt“, sagt Bürgermeister Ulrich Ruckh.

„Beeindruckende Dimension“

Die beiden Brüder und ILS-Geschäftsführer Aydin und Muhammet Özdogan, Ayhan Özdogan (kaufmännischer Leiter), Bülent Aksakal (Produktionsleiter) sowie Bauleiter Günther Kaufmann gaben am Dienstag Einblick in das Vorhaben, das 2022 Wirklichkeit sein soll. Ihren bisherigen Sitz in Gerhausen wird die Firma aufgeben, die Geschäftsführung zieht in die neue Halle, die möglich gemacht wurde durch die Entscheidung des Gemeinderats im Sommer vergangenen Jahres. Damals stimmten die Stadträte der Änderung des Bebauungsplans des Industriegebiets zu, was zur Folge hat, dass seitdem Gebäude bis zu 26 Meter und nicht wie bis dahin maximal 15 Meter hoch sein dürfen. Die Haupthalle, führte Bauleiter Günther Kaufmann aus, soll später 19,5 Meter hoch sein. Das habe seine Gründe. „So lassen sich die Krane in der Halle lackieren, müssen nicht nach draußen wie bisher in Gerhausen“, erklärte Muhammet Özdogan, der das 2006 in Blaubeuren gegründete Unternehmen mit seinem Bruder leitet. Von einer „beeindruckenden Dimension der Halle“ spricht auch Bürgermeister Ruckh. Die Höhe der Investition liegt im zweistelligen Millionenbereich. „Wir investieren in einen neuen Standort – auch, um uns weitere Branchen zu erschließen“, erklärt Ayhan Özdogan, kaufmännischer Leiter der ILS. Aktuell lackiert das Unternehmen für das Ehinger Liebherr-Werk Großfahrzeuge wie mehrachsige (Auto)Krane und auch in Serie Kleinteile wie Hydraulikpumpen für Bosch Rexroth. Man spiele mit der Idee, künftig auch Fahrzeug-Folierung und Autolackierungen anzubieten – die Option, ein weiteres Teilstück im Industriegebiet zu kaufen sei vorhanden. Auch über die Investition in eine automatisierte Lackieranlage, respektive eines Lackier-Roboters werde nachgedacht.

Mitarbeiterstamm bleibt

Zunächst wolle man mit dem Mitarbeiterstamm – aktuell 40 gewerbliche und drei kaufmännische Mitarbeiter sowie 25 geringfügig Beschäftigte – nach Schelklingen siedeln. „Ausgelegt ist die neue Halle für bis zu 120 Mitarbeiter“, sagt Geschäftsführer Aydin Özdogan. Herzstück der Halle wird eine moderne Hightech-Lackieranlage der Firma Heimer sein. Diese sei wesentlich energieeffizienter als bisherige Anlagen.

Der neue Standort eigne sich, weil der Weg zum Kunden Liebherr näher wird und auch, weil viele ILS-Beschäftigte aus Schelklingen kommen. Anfang des kommenden Jahres soll der Bauantrag gestellt werden, Ende 2021/Anfang 2022 soll das Werk in Betrieb genommen werden. Während derzeit in der Woche sieben bis acht Großfahrzeuge in neuem Anstrich die Firma verlassen, sollen es bald schon bis zu 20 Fahrzeuge sein.

Mit welchen Menge Farbe das Unternehmen tagtäglich hantiert zeigt der Vergleich mit normalen Autos: Reichen für diese fünf bis sechs Liter, benötigt ein Autokran schnell bis zu 250 Liter Farbe. Zu den Kundern der ILS gehören unter anderem das Liebherr-Werk in Ehingen und auch Bosch Rexroth-Gruppe.

