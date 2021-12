In Oberteuringen-Bitzenhofen kann voraussichtlich im Herbst 2022 mit dem Häuserbau begonnen werden

Der Bebauungsplan Rebhuhnweg in Oberteuringen-Bitzenhofen hat die letzte Hürde im Gemeinderat genommen. Nun stehen die Veröffentlichung sowie die Anzeige beim Landratsamt Bodenseekreis an.

Etwa ein Hektar groß ist die Fläche im Ortsteil Bitzenhofen, die sich nördlich an den bisherigen Rebhuhnweg anschließt und die Stichstraße entsprechend verlängern wird. Östlich wird das Gebiet durch den Rohmbach begrenzt, darüber hinaus erstreckt sich das Gelände auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen. 13 gemeindeeigene Bauplätze werden ausgewiesen, auf denen eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern vorgesehen ist. Es sind pro Platz zwei Wohneinheiten zulässig.

Die zweite Offenlegung erfolgte vom 18. Oktober bis 8. November dieses Jahres. Die in diesem Zeitraum eingegangenen Stellungnahmen führten lediglich zu redaktionellen Änderungen im davor beschlossenen Entwurf und so ist es nun an der Gemeindeverwaltung, in Abstimmung mit dem Gemeinderat die Vergabekriterien aufzustellen und die Bauplatzpreise festzulegen. Die Gemeinde hat sowohl telefonisch als auch über ein Online-Portal bereits zahlreiche Anfragen erhalten. Für beide Baugebiete - Rebhuhnweg in Bitzenhofen und Mohnweg in Hefigkofen - nennt die Gemeinde eine Zahl von bislang insgesamt etwa 500 Interessenten.

Hinsichtlich Bauplatzvergabe und Baubeginn sind laut Werner Wetzel, Leiter der Bauverwaltung, noch einige Unsicherheiten im Ablaufplan offen. Es ist geplant, die beiden Baugebiete in Bitzenhofen und in Hefigkofen parallel zu erschließen. Für Letzteres erfolgt der Satzungsbeschluss voraussichtlich im Januar. Danach sollen die Erschließungsarbeiten ausgeschrieben werden. Aufgrund der Marktsituation sei jedoch unklar, wann die Erschließung schlussendlich beginnen könne. Zeitgleich mit der Erschließungsplanung und der Erschließung würden die Vergaberichtlinien erarbeitet und anschließend die Bauplätze vergeben. „Wenn alles gut läuft, könnten die ersten Bauherren im späten Herbst 2022 mit dem Bau beginnen“, prognostiziert Wetzel.