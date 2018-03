In Neufrach werden alte Geräte wieder fit gemacht

Karl Werkmeister hat ein Reparaturcafé für Salem gegründet. Jeden dritten Freitag im Monat steht er mit elf weiteren ehrenamtlichen Reparaturhelfern Menschen zur Verfügung, die etwas Kaputtes reparieren möchten. Am heutigen Freitag ist das Reparaturcafé im Pfarrsaal in Neufrach wieder von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

„Wir sind keine Werkstatt, wo man etwas hinbringen und wieder abholen kann“, betont er. „Uns geht es darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.“ Dass solch eine Anlaufstelle durchaus gefragt ist, spürten er und sein Team, als das Reparaturcafé im Januar erstmals geöffnet war. „Zum ersten Termin kamen 50 Besucher und wir konnten 30 Dinge reparieren“, sagt er.

Das Reparaturcafé für Salem ist schon das zweite, das Karl Werkmeister gegründet hat. Vor vier Jahren eröffnete er eines im Mehrgenerationenhaus in Markdorf. Initialzündung war ein Bericht, den er in einer Elektronikfachzeitschrift gelesen hatte. „Es ist eine gute Idee, um dem Wegwerfwahnsinn entgegenzutreten“, sagt er. „Deshalb sollte der erste Weg vor dem Wegschmeißen immer ins Reparaturcafé führen.“ Es gehe darum, Ressourcen und die Umwelt zu schonen. In Markdorf konnten er und die anderen Helfer in vier Jahren rund 1200 Reparaturen vornehmen. Es gelingt ihnen zwar nicht, alles zu reparieren, was die Besucher mitbringen. Doch die Quote ist mit 80 Prozent durchaus beachtlich.

Ob Fön, Staubsauger, Lampe, Heckenschere, CD-Player, Nähmaschine oder Fernseher: Es gibt kaum einen Gegenstand, den Karl Werkmeister noch nicht zur Reparatur in den Händen hielt. Den größten Teil machen Elektrogeräte aus. Doch auch ein Spaten mit einem abgebrochenen Stil war schon dabei. „Der Besitzer hat den Stumpf nicht herausbekommen“, sagt er. „Dabei haben wir ihm dann geholfen.“ Doch nicht immer ist es offensichtlich, warum das, was die Besucher mitbringen, nicht mehr funktioniert. Zuerst gilt es, zu ergründen, was genau kaputt ist. Oft stellt sich bei genauerem Hinsehen heraus, dass noch alles intakt ist. „In der Hälfte der Fälle reicht sogar einfach ein bisschen Putz- und Schmiermittel“, sagt Werkmeister.

Es geht auch um Kommunikation

Bei vielen weiteren Schritten hilft die Erfahrung weiter. Nach einer Weile erkenne man schnell, wie sich ein Gerät öffnen lasse, welche Teile fehleranfällig seien oder nachbestellt und ausgetauscht werden können. Der Vorteil am Reparaturcafé sei, dass einerseits der Besitzer sein Gerät besser kennenlerne und dass andererseits die Helfer immer dazulernen. „Wir wissen ja nie, was kommt“, sagt Karl Werkmeister. Wichtig ist auch der kommunikative und gesellige Aspekt. „Weil die meisten Leute gleich am Anfang kommen, entstehen Wartezeiten“, sagt er. „Dann gibt es Kaffee und Kuchen.“

Beim ersten Termin im Januar bauten die Helfer im Pfarrheim in Salem sechs Reparaturtische auf. Aufgrund der hohen Resonanz im Januar wollen sie diesmal sogar neun Tische bereitstellen. Nötig sind dafür lediglich jeweils eine Schutzmatte, Strom, Licht und Lötkolben. Werkzeug, Reinigungsmittel und Batterien sind in zwei mobilen Werkstattwagen deponiert, die die Helfer angeschafft haben.

In der Regel versuchen die Helfer innerhalb einer halben Stunde erfolgreich zu sein. Dauert es wesentlich länger oder ist der Fall hoffnungslos, geben sie aber schon auch mal auf. Schlechte Aussichten auf Erfolg haben etwa Tintenstrahldrucker, sagt Karl Werkmeister. Und dann gibt es noch Geräte, die sie nicht unbedingt gerne wieder zum Laufen bringen: Kaffeemaschinen für Alukapseln. „Die produzieren so viel Abfall, dass das nicht in unserem Sinn ist“, sagt er.

Die Helfer arbeiten ehrenamtlich. Um den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten, wurde kein Verein gegründet. Auf freiwilliger Basis können die Besucher sie mit einer Spende unterstützen. Das Geld soll in erster Linie die Kosten des Reparaturcafés decken. „Wenn es einen Überschuss gibt, unterstützen wir soziale Projekte, in Markdorf im Mehrgenerationenhaus und in Salem in der Pfarrgemeinde“, sagt er.