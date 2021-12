In Mühldorf ist für die Youngstars nichts zu holen

Die Volley Youngstars haben ihr letztes Spiel des Jahres in der 2. Volleyball-Bundesliga mit 0:3 (22:25, 21:25, 20:25) beim TSV Mühldorf verloren.

Unter anderem Probleme in der Annahme verhinderten eine bessere Ausbeute, denn auf die niedrige Decke in der NUTZ-Arena an der Mittelschule konnten sich die Youngstars laut Mitteilung nicht einstellen. Bei ihren Aufschlägen riskierten die Häfler viel, um die guten Annahmespieler der Mühldorfer zu Fehlern zu zwingen. Dies gelang zu selten und führte zu einigen Aufschlagfehlern.

Phasenweise spielten die Häfler so gut, dass sogar die beiden Mühldorfer Kommentatoren des Livestreams begeistert waren. Aber das junge Team war nicht in der Lage, konstant auf hohem Niveau zu spielen. Zuspieler Milan Kvrzic erhielt die MVP-Medaille in Silber. Außerdem spielten Fabian Hosch, Silvio Hellrigl, Lovis Homberger, Carl Möller, Philipp Hermann, Anton Jung, Simon Kohn, Neo Epple, David Dornauf und Libero Mika Ahmann. Das Team von Adrian Pfleghar spielt nach einer fünfwöchigen Spielpause erst am 16. Januar wieder im Heimspiel gegen Freiburg.