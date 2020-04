In Krisenzeiten auf dem Lindauer Friedensweg gehen

Lindau – Eigentlich hätten die Friedensräume in diesen Tagen die Saison 2020 eröffnen wollen. Das mit vielen interessanten Vorträgen, Filmen und Veranstaltungen gefüllte Programmheft liegt bereits überall aus. Doch wegen der Corona-Pandemie muss die geplante Matinee ebenso ausfallen wie zumindest die für April vorgesehenen Veranstaltungen. Und auch die Türen des Museums in der Villa Lindenhof bleiben vorerst noch geschlossen. Was aber trotz Ausgangsbeschränkung zugänglich ist und sich gerade allein oder zu zweit gut machen lässt, ist der Lindauer Friedensweg. Ein Angebot der Friedensräume, das nicht neu ist, aber in diesen Zeiten, in denen das kulturelle Leben brach liegt, aber die körperliche Erbauung in der Natur erlaubt ist, eine neue Chance bekommt: Die Chance auf Entdeckung.

Den Lindauer Friedensweg gibt es schon seit 15 Jahren. Und obwohl einige seiner zwölf Stationen durchaus auffallen und auch an prominenten Stellen und Orten zu finden sind, dürften sie wohl in ihrer Bedeutung den meisten unbekannt sein. Höchste Zeit also, den Blick darauf zu richten. Besonders in Zeiten wie diesen.

Eine bis eineinhalb Stunden gilt es für den knapp vier Kilometer langen Friedensweg einzuplanen, dessen Startpunkt die Friedensräume sind und dessen letzte Station die Linde zwischen den Kirchen auf der Insel ist.

„Der Sinn des Lindauer Friedenswegs ist, hier vor Ort deutlich zu machen, welche Rolle Krieg und Frieden haben. Nicht nur politisch, sondern auch religiös“, erklärt Barbara Stoller, die seit Jahren den Friedensweg betreut und zusammen mit ihrem Mann in normalen Zeiten Führungen anbietet. An diesem Tag führt sie nur die Journalistin. Und das auch nicht zu Fuß, sondern mit dem Rad.

Die erste Station sind die Friedensräume, jenes Museum, das 1980 auf Initiative von Pax Christi Augsburg eröffnet wurde. Mit seinen vielfältigen Angeboten zeigt es „keinen Frieden in der Vitrine, sondern versteht sich als ein interaktives Forum mit vielfältigen Impulsen, die in Bewegung versetzen, alte Denkmuster in Frage stellen, neue Erfahrungen ermöglichen, Ideen provozieren und aktuelle friedenspolitische Fragen thematisieren“, wie Stoller vor den geschlossenen Türen der historischen Villa im Lindenhofpark sagt und erklärt, dass im Friedensweg nicht nur jede Menge Friedens- und Unfriedensgeschichten stecken, sondern gleichzeitig auch viel Stadtgeschichte. In diesem Sinne geht es vorbei an herrlich blühenden Frühlingsblumen und unter dem wunderbaren Baumbestand des von Friedrich Weyhe 1842 bis 1845 angelegten Parks hindurch hinunter zum See, wo unübersehbar eine hohe Säule emporragt. Die Friedenssäule, die Stoller „Coventry-Säule“ nennt und die auf die Zerstörung der englische Stadt Coventry 1940 durch die Deutschen zurückgeht. Sie stellt für die Friedensaktivistin eine der wichtigsten Stationen auf dem Friedensweg dar, weil sie diejenige mit dem mehrschichtigsten Symbolcharakter ist. Dabei sind die „Verwüstung“, der Stadt Coventry, die „Vergeltung“ dafür mittels Bombardierung deutscher Großstädte durch die Alliierten und die „Versöhnung“ nach Ende des Zweiten Weltkrieges die drei miteinander verflochtenen Bedeutungsebenen der Säule.

Die Fahrräder zwischen uns schiebend und dadurch den gebotenen Mindestabstand einhaltend, verlassen wir den Lindenhofpark über den Park des Hotel Bad Schachens und stoßen über den Öschländerweg fahrend direkt auf die dritte Station, die 1482 erbaute Leonhardskapelle an der Kreuzung zur Schachenerstraße. Auch in ihr steckt jede Menge Symbolik, heißt Frieden stiften doch auch gequälte Kreaturen, ganz gleich ob Mensch oder Tier, zu befreien. Denn dafür steht der Namenspatron der Kapelle, der Heilige Leonhard. Die Schachenerstraße hinunter radelnd kommen wir an den bürgerlichen Villen des Lindauer Villengürtels vorbei. Eine von ihnen ist die Villa Wacker, in der 1945 nach dem Einmarsch der Franzosen in Lindau General de Lattre de Tassigny residierte. Dadurch, dass Lindau zur internationalen Rot-Kreuz Stadt erklärt wurde, wurde die Stadt nicht bombardiert. Seit 1964 pflegt Lindau als Zeichen der Versöhnung die deutsch französische Freundschaft mit Chelles. Bestens von der Villa Wacker aus ist der große steinerne Reichsadler, der Bismarckadler, auf dem gegenüberliegenden Hoyerberg zu sehen. Er ist Symbol für den zunehmenden Nationalismus im Deutschland der 1930er Jahre und kann in der Fortsetzung als Symbol dafür verstanden werden, dass nicht Nationalismus sondern europäische Zusammenarbeit Garant für Demokratie und Frieden sind. Nach noch einem weiteren Stück auf der Schachenerstraße hinunter biegen wir in die Giebelbachstraße ein. Rechts von uns liegt silbern funkelnd der See, links die Villa Spengelin, dann der Lotzbeckpark bis wir kurz vor den Schranken das aus Mitte des 19. Jahrhunderts stammende ehemalige Baubüro für die Errichtung des Eisenbahndamms erreichen. Vom „Naturschutzhäusle“ aus, wie es heute heißt, arbeitet der Bund Naturschutz für den Frieden mit der Natur. Über den Eisenbahndamm geht es zum Oberen Schrannenplatz direkt auf die Insel, wo die Peterskirche als ehemalige Pfarrkirche, heutige Kriegergedächtnisstätte, Gedenkstätte der Heimatvertriebenen und Opfer der NS Verbrechen gleichsam Krieg, Frieden, Erinnerung und Warnung symbolisiert. Auf der Hinteren Insel befinden sich mit dem Pulverturm, der Luitpoldkaserne und dem Ring for Peace gleich mehrere Friedenszeichen. Während die beiden ersteren Beispiele für Rüstungskonversion sind, weil aus den einst kriegerischen Zwecken dienenden Gebäuden heute zivile Einrichtungen geworden sind, ist die imposante Skulptur das jüngste Friedenszeichen der Stadt. Wegen der Bauarbeiten zur Gartenschau ist der Schützingerweg gesperrt und es gibt von dieser Seite kein Durchkommen zur Leuchtturmmole am Hafen. Deshalb geht es über die Thierschbrücke wieder zurück und am Bahnhof vorbei zum Biergarten der Eilguthalle. Dort liegt eher unscheinbar der Amnesty-Stein. Ein Findling, aus den die Worte „Mitfühlen, mitdenken mithandeln“ herausgehauen sind und die Schwerpunkte der Menschenrechtsorganisation ins Bewusstsein rufen soll. Noch unscheinbarer als diese neunte Station ist die zehnte vor dem Alten Rathaus. Der Friedensstein ist als Pflasterstein mit dem Peace-Symbol ins Pflaster eingelassen. Obwohl er eigentlich durch seine weiße Farbe auffallen sollte, kommt ihn zu finden einem Suchspiel gleich. Er steht für die Lindauer Friedensbewegung, die in den 1980er Jahren auf dem Rathausplatz gegen Aufrüstung demonstrierte. Heute demonstrieren hier die „Fridays for Future“. Ebenfalls im Boden eingelassen ist der „Engel der Kulturen“ vor der Treppe des ehemaligen Polizeigebäudes in der Linggstraße, das die Geheime Staatspolizei (Gestapo) 1936 bezog und in dem heute das Kulturamt sitzt. Der Engel ist als vermittelndes Symbol der drei Weltreligionen gedacht. Zum Schluss unserer Tour erreichen wir die zwölfte und damit letzte Station des Friedensweges. Die Linde zwischen den beiden Kirchen, der evangelischen Stephanskirche und der katholischen Stiftskirche. Sie ist Zeichen für den Frieden zwischen beiden Konfessionen, der sich eigentlich erst mit der Ökumene entwickelt hat.