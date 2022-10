In Kressbronn gibt es neue Möglichkeiten, E-Autos zu laden

Kressbronn - Mit den sieben neuen E- Ladesäulen, die am vergangenen Donnerstag vom Bürgermeister Daniel Enzensperger und dem Geschäftsführer des Regionalwerk Bodensee, Michael Hofmann, in Betrieb genommen wurden, liegt die Gemeinde bei der Versorgung mit Infrastruktur für E-Mobilität weit vorne. Insgesamt betreibt die Gemeinde damit zwölf öffentliche Ladestationen, hinzu kommen einige Stationen, die von Unternehmen aufgestellt sind.

Die neuen E-Ladesäulen ergänzen die bisher bestehenden fünf Ladesäulen und haben stets eine Doppelladefunktion. Die Stationen befinden sich am Parkplatz Seegarten, am Festhallenparkplatz und am Strandbadparkplatz. Der Parkplatz am Bildungszentrum in der Maicherstraße, sowie der Parkplatz in der Brühlstraße haben jeweils sogar zwei neue Ladesäulen bekommen. Auf die Frage, ob Daniel Enzensperger zufrieden mit der Versorgung sei, zeigt er sich sehr zufrieden und sieht Kressbronn in diesem Punkt als Spitzenreiter bei der Versogung mit Lade-Infrastruktur. „Worauf ich besonders stolz bin, ist, dass wir insgesamt 12 kommunale Säulen haben, die die Gemeinde anbietet,“ erzählt Enzensperger.

Weniger Lärm

Auch die Lärmbelästigung durch den Verkehr in Kressbronn sei ein Dauerproblem, schilderte Enzensperger. Genau in diesem Punkt könnten mehr E-Autos ihren Beitrag leisten, weil sie leiser sind. Die Förderung der E-Mobilität sei für Enzensperger auch ein Weg, der Lärmbelästigung durch Autos entgegenzuwirken.

Die Kosten für die neuen Ladesäulen werden laut Michael Hofmann rund 130.000 Euro betragen. 80 Prozent der Gesamtkosten können jedoch vom Bund gefördert werden. Das Regionalwerk Bodensee hat die E-Ladesäulen aufgestellt und unterhält sie auch. Sie werden mit 100 Prozent Ökostrom betrieben.

Zahlen mit der App

Den Ladestrom bezahlen können Kunden an den Säulen im Moment mit der App Compleo oder verschiedenen Karten, eine Zahlung mit EC- Karte ist jedoch gerade noch nicht möglich, sie ist aber für das nächste Jahr geplant.