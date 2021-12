Saisonale Halteverbote in Isny: Parkverbot wo Schnee geräumt wird

Mit dem Einsetzen der ergiebigen Schneefälle hat die Stadtverwaltung am Montag angekündigt, dass „die Schonfrist für diejenigen, die saisonale Halteverbote bislang ignoriert haben“, zu Ende ist. Ab sofort werde die Einhaltung im ganzen Stadtgebiet umfassend kontrolliert, damit die Bauhofmitarbeiter ihren Aufgaben im Winterdienst möglichst uneingeschränkt nachgehen können.

„Saisonal bedingte Halteverbote sind notwendig, damit der städtische Winterdienst die Schneeräumung ohne Einschränkungen umsetzen kann“, heißt es in einer Mitteilung. Die Parkverbote würden „frühzeitig durch das Ordnungsamt der Stadt angeordnet in Bereichen, in denen aufgrund der räumlichen Situation der Winterdienst erschwert beziehungsweise mit Risiken verbunden ist“.

Schwierigkeiten vor allem in der Schwanensiedlung

In der Regel stehen ab Ende Oktober an schmäleren Straßen Halteverbotsschilder, damit geparkte Pkw die Räumfahrzeuge nicht behindern, sobald Schneefälle einsetzen. Nach diesem Zeitpunkt widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge behindern nach Auskunft aus dem Rathaus vor allem in der Schwanensiedlung den Winterdienst, etwa an der Dengeltshofener Straße, am Dreifingerbach, in der Ammann- oder Mühlbachstraße und im Känerweg, aber auch Spitalhof-, Buffler- oder General-Moser-Weg oder die Weißlandstraße zählen zu jenen Straßenzügen, die vom innerörtlichen Verkehr rege frequentiert werden und deshalb für die Räumfahrzeuge möglichst freigehalten werden sollten.

Die saisonalen Halteverbote seien „keineswegs auf die Zeit beschränkt, in der Schnee liegt“. Vielmehr hätten die angebrachten Schilder „durchgehend bis zur Entfernung durch die Stadt ihre Gültigkeit, sofern nichts anderes verfügt und entsprechend ausgeschildert wird“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Parken auch ohne Schnee verboten

Durch die Beschilderung sei „ein Parken in diesen Bereichen grundsätzlich, ob nun Schnee liegt oder nicht, während dieser Zeit verboten und wird seitens der Stadt auch überwacht“ – und dies verstärkt, wenn die Schneefälle dann tatsächlich so ergiebig einsetzen wie in den zurückliegenden Tagen.

„Schnee kann sehr kurzfristig anfallen, und um den Winterdienst aufrechterhalten zu können, werden in den Halteverboten abgestellte Fahrzeuge deshalb grundsätzlich verwarnt“, betont die Stadtverwaltung und mahnt „die Einhaltung dringend an“, da eine „gründliche und sichere Schneeräumung im Interesse aller ist“.