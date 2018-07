In Hofen sind die Stubentiger los

Die Kappelbergchöre hatten Lust auf etwas ganz Neues, eine Serenade mit Musical-Elementen. Und mit ihren „Katzen in Hofen“ haben die Chöre eine witzige, bunte und vielbeklatschte Inszenierung einstudiert. „Thooooelke!“ ruft Reinhold Bergstein, der Vorsitzende der Kappelbergchöre, dreimal zur Begrüßung im Gemeindesaal. Denn der von Loriot gezeichnete Hund Wum neben dem einstigen Show-Master Wim Thoelke wünscht sich eine Katze. Und auch bei dieser Serenade dreht sich alles um die Stubentiger. Um jene geliebten, launischen wie schmusigen Fellwesen also, stimmt Bergstein ein. Der Männerchor beginnt mit „Unsre Katz heißt Mohrle“ – „Die Augen sind grün, und wenn es Abend wird, fang’ sie an zu glüh‘n...“. Freilich, weiß Bergstein: Im Schwäbischen heißt man ein „Mohrle“ auch einen Kastenkuchen mit Schokoguss. Und so geht’s dann auch weiter mit der Ode in schwäbisch auf die Katz’: „O Mulle, liabs Mulle“. Die betagtere Katzen-Version trägt dann der Gemischte Chor vor, in Form der „Old Gumbie-Cat“ aus dem Musical „Cats“ und aus dem gleichen Lloyd Webber’schen Werk später noch die Erlebnisse der reisefreudigen Eisenbahn-Katze „Skimbleshanks“.

Ganz im Thema bleibt an diesem Abend rund um die Fellvierbeiner auch der kleine Männerchor. Das Ensemble nimmt sich „Angora“ vor. Und als wäre der originelle Abend nicht schon vergnüglich genug, bringt Sabine Maier im „Cats“-Kostüm die „Polyglotte Katze“ von Heinz Erhardt zu Gehör. In dessen ihm eigenen humorigen und unverwechselbaren Zeilen geht es um die Katze, die sprachlich bewandert die Maus aus ihrem Loch hervorlockt – mit Hundegebell. Der Rest lässt sich denken. „Memory“ (Cats) erklingt und das Katzenduett, am Schluss singt das Ensemble „Vielen Dank für die Blumen“. Als Hinweis auf Katz und Maus in den Zeichentrickfilmen „Tom und Jerry“, in denen die Katze freilich fast immer den Kürzeren zieht. Eine witzige, ungewöhnliche und gesanglich anspruchsvolle Serenade haben die Kappelbergchöre da präsentiert. Dirigent Wolfgang Frankenreiter hatte dafür alle Noten neu gesetzt.