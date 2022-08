In Hebrazhofen steigt das Fest der Pferde

Nach langer Corona-Unterbrechung findet am Wochenende, Freitag 19. August bis Sonntag, 21. August, ein Kutschenturnier auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Leutkirch-Diepoldshofen statt. In Hebrazhofen werden dann mehr als 60 Gespannfahrerinnen und -fahrer zusammentreffen, um an drei Tagen bei drei großen Wettbewerben die Württembergische und Oberschwäbische Meisterschaft auszutragen. Ponys und Großpferde, zu zweit oder einzeln vor die Kutsche gespannt, zeigen, was sie – dirigiert von einem geschickten Lenker – im Stande sind zu leisten, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Am Freitag geht es um die Schönheit der Bewegung. Die Pferde müssen bei einer festgelegten Dressuraufgabe beweisen, dass sie schon auf sanfteste Leinenkommandos reagieren; scheinbar spielerisch und entspannt die schwierigsten Linien und Kreisfiguren in den Sand der Arena zaubern. Im besten Fall kommt dabei eine Art Ballett heraus. Beginn ist um 9 Uhr.

Am zweiten Tag, Samstag, 20. August, folgt ab 10 Uhr der selbst für wenig pferdekundige Zuschauer spektakulärste Teil des Turniers: die Geländeprüfung mit um 20 Uhr anschließender Pferde-Gala am Abend. Die Turniergespanne absolvieren nach einigen Kilometern Fahrt zum Warmlaufen fünf feste Hindernisse, darunter eine für Pferde bedrohliche Schatten werfende Tordurchfahrt oder eine Teichanlage deren spiegelnde Oberfläche in Pferdeaugen normalerweise ebenfalls Alarmsignale auslöst. Das Pferd sieht keinen festen Grund und würde instinktiv eigentlich lieber ausweichen. Dass es trotzdem ins Wasser springt, zeugt von großem Mut und noch mehr Vertrauen zu dem hinter ihm auf einem oft genug auch noch laut scheppernenden und wackelnden Gefährt sitzenden Menschen. Die entscheidende Rolle spielt hier natürlich die Zeit in der die jeweiligen Hindernisse durchfahren werden. Jedes der vier Hindernisse befindet sich in einem abgesteckten Areal mit Ein- und Ausfahrt. Die Zeit zwischen Einfahrt und Verlassen des umzäunten Bereiches ist Strafzeit. Je schneller das Gespann die vorgeschriebenen Tordurchfahrten hinter sich lässt und den eingefassten Bereich wieder verlässt, desto weniger Strafpunkte gibt es und desto weiter rückt es in der Platzierung nach vorne.

Am Abend um 20 Uhr im Anschluss an die Siegerehrung der Geländeprüfung lädt der Verein einer Perdeshow ein. Neben einer gerittenen Quadrille mit vier belgischen Kaltblütern und vier Warmblütern zeigt Robert Pritzi, Europameister im Holzrücken, zusammen mit Reiner Geromiller, was die vermeintlich so ruhigen Schwergewichte alles drauf haben. Andreas Veser wird mit seinen Friesen-Wallachen historische Kutschen vorführen. Den Höhepunkt des Abends bestreitet dann aber Sandra Mertins mit ihrer Reitertruppe von Showpferde Allgäu auf Barockpferde-Rassen. In sieben eindrucksvollen Schaubildern führen ihre Truppe und sie Andalusierhengste, Friesenpferde und Lipizzaner in hoher Dressur vor.

Der Sonntag schließlich, dritter und letzter Turniertag, ist für das sogenannte „Hindernisfahren“ ab 8 Uhr reserviert. Auf roten Kegeln liegen gelbe Bälle und markieren Durchfahrten, die nur wenig mehr Luft bieten, als die Achsbreiten der Kutschen. Kleinste Berührungen lassen die Bälle fallen und bedeuten Strafpunkte. Selbstverständlich spielt auch hier die Zeit eine Rolle, aber noch viel mehr zählt die Präzision. Viele Strafpunkte machen auch die beste Zeit zunichte. Pferdenarren erwartet auf jeden Fall ein spannendes Wochenende in Hebrazhofen bei freiem Eintritt an allen drei Tagen. Für Essen und Trinken ist vor Ort gesorgt.