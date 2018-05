In Haidgau beginnt der Zeltaufbau

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – und der Schatten von den Festzelten in Haidgau wird gigantisch sein: Alleine das Hauptzelt für das Kreismusikfest misst 80 mal 20 Meter. Derweil ist der Aufbau bereits in vollem Gange und wird voraussichtlich noch die ganze Woche andauern, damit in Haidgau entsprechend gefeiert werden kann.

Die Lastwagen mit sämtlichem Zeltzubehör reihten sich schon vergangene Woche in der Mennisweiler Straße aneinander. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen konnten die Mitglieder der Musikkapelle, deren Angehörige und viele Helfer mit dem Aufbau beginnen. Nicht nur Muskelkraft war gefragt, auch schweres Gerät kam zum Einsatz, für das die Fahrer einen entsprechenden Führerschein besitzen oder ablegen mussten. Insgesamt werden zwei große Zelte aufgestellt, mit Holzböden ausgestattet und entsprechend möbliert werden.

Für die gesamte Festdauer wird die Mennisweiler Straße komplett gesperrt sein. Am Festsonntag ist eine Durchfahrt durch Haidgau überhaupt nicht möglich. An den verschiedenen Ortseingängen sind ausreichend beschilderte Parkplätze vorhanden, auf die die Festbesucher ausweichen können.

Die Musikkapelle Haidgau hat ein umfangreiches Programm zusammengestellt, so gibt es vier Abendveranstaltungen mit Eintritt beim Kreismusikfest in Haidgau. Als Alternative zu Einzelkarten bietet die Musikkapelle auch ein Festivalticket für alle Abendveranstaltungen zum Preis von 50 Euro an (siehe Kasten).

Am Mittwoch, 30. Mai, steigt der „Festauftakt in Tracht“ mit der Musikkapelle Diepoldshofen und der bekannten Wasenband „Lederrebellen“. Eine Eintrittskarte kostet im Vorverkauf acht Euro.

Am Donnerstag, 31. Mai, heißt es dann „Böhmisch klingt guat“ mit Peter Schad und seinen „Oberschwäbischen Dorfmusikanten“ sowie mit der „Innsbrucker Böhmischen“ unter der Leitung von Norbert Rabanser. 15 Euro kostet der Eintritt im Vorverkauf.

Eine Kultband haben die Haidgauer für Freitag, 1. Juni, an Land gezogen: „De Höhner“ aus Köln treten beim großen Schlagerabend unter dem Motto „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ auf. Zu hören und sehen sind außerdem Schlagersänger und Entertainer Ross Antony, Schlagerimport Sarah Jane Scott aus den USA, Popsänger Julian David, ehemals „Voxxclub“, sowie Popsängerin und Moderatorin des Abends, Anni Perka. Karten gibt’s im Vorverkauf für 28 Euro.

Brass’n’Pop mit den Bands „Fättes Blech“, „Dexico“ und „Brasserie“ stehen am Samstag, 2. Juni, auf dem Programm. Im im Vorverkauf kostet ein Eintrittsticket 13 Euro .

Am Sonntag, 3. Juli, ist dann nach Festgottesdienst und Gesamtchor der teilnehmenden Musikkapellen der große Festumzug durch den Ort.