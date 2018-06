In Gmünd brennt ein Haus ab

In der Enge der Gmünder Innenstadt haben Rettungskräfte am frühen Dienstagnachmittag einen den Brand eines Wohn- und Geschäftshauses bekämpft. Gegenüber des Parler-Gymnasiums brannte ein Haus, das nach ersten Einschätzungen möglicherweise Totalschaden erlitt. Die vier Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befanden, konnten sich alle selbständig in Sicherheit bringen.

Um 14.15 Uhr wurden der Rettungsleitstelle ein lauter Knall und eine Verpuffung mit starker Rauchentwicklung an der Ecke Goethestraße/Haußmannstraße gemeldet. Aufgrund der dichten Bebauung dort machten sich sofort eine große Zahl Rettungskräfte auf den Weg. Die Polizei sah den dichten Rauch bereits beim Blick durch die Fenster auf der Südseite des Reviers und war keine zwei Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort. Bereits in der ersten Lagemeldung unmittelbar darauf berichteten die ersten Kräfte vor Ort über offene Flammen im ersten Obergeschoss.

Die Gmünder Feuerwehr unter Leitung ihres Kommandanten Ralf Schamberger konnte bereits 15 Minuten nach Beginn der Brandbekämpfung melden, dass das Feuer unter Kontrolle war und ein Übergreifen auf die Nebengebäude verhindert werden konnte.

Zum Brandausbruch befanden sich vier Personen im Gebäude. Zwei Männer arbeiteten in der Silberwarenfabrik, die das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss einnimmt. Zwei weitere Personen, eine Mutter mit ihrem 15-jährigen Sohn, befanden sich in ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Alle vier flüchteten unmittelbar beim Erkennen der Gefahr und konnten sich so unverletzt selbst in Sicherheit bringen.

Die Gmünder Feuerwehr hatte die Drehleiter im Einsatz und bekämpfte noch lange Zeit nach Löschen des offenen Feuers Glutnester im Gebäude. Sie wurde im Laufe der Löscharbeiten von der Abteilung Straßdorf und der Abteilung Wetzgau, die den zum Betreten des Gebäudes notwendigen Atemschutz zuführte, unterstützt. Die Feuerwehr war mit rund 50 Mann, darunter auch Kreisbrandmeister Otto Feil, tätig. Der Rettungsdienst hielt vorsorglich zwei Rettungswagen und vorübergehend auch einen Notarztwagen mit Notarzt am Einsatzort bereit und auch die Schnelleinsatzgruppe des DRK war vor Ort eingesetzt.

15 Mann der Polizei kümmerten sich zunächst um die Freihaltung der Rettungsnotwege, nachdem in Absprache mit der Feuerwehr klar war, dass keine unmittelbare Gefahr für umliegende Objekte mehr bestand und regelten den Verkehr um den Unglücksort herum. Noch im Laufe des Einsatzes betrieb die Polizei bereits erste Ursachenforschung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brach der Brand aus, als zwei Männer im ersten Obergeschoss an einer Absaugeinrichtung einer wohl seit Jahren nicht mehr betriebenen Lackiermaschine Flexarbeiten ausführten. Dabei kam es zu einer Verpuffung und sofort zu einer starken Rauchentwicklung.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass das Gebäude nicht mehr zu retten ist, dürfte sich der Sachschaden am Gebäude zusammen mit dem beschädigten Inventar wohl in den Bereich einer halben Million Euro Schadenssumme bewegen.

Die Bewohner der Wohnung im zweiten Obergeschoss werden vorläufig von der Stadt untergebracht.