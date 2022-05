In Gedenken an Jupp Zeltinger

Am kommenden Freitag, 6. Mai, ist die lange Nacht der Musik in Lustenau. Zwölf Acts stehen dabei auf dem Programm der Clubs und Kneipen des Ortes und die Palette reicht von DJ-Clubsound über Rock- und Pop-Covers bis hin zu Jazz. Gerade Letzteres ist an diesem Tag besonders interessant: Im Lokal des Jazzclubs Lustenau spielen Bands, die dort proben, und das zu Ehren und im Andenken an Jupp Zeltinger, der den Jazzclub Lustenau von seinem Anfang im Jahr 1975 sehr gefördert hatte. Der verstorbene Zeltinger gilt als echte Größe in der Lindauer Musikerszene.