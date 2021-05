In Friedrichshafen gab es etwa 2500 Kriegstote

Interessierte, die tiefer in diese komplexe, aber auch spannende Materie einsteigen möchten, können sich mit dem Stadtarchiv Friedrichshafen in Verbindung setzen. Dort können auch die Totenlisten eingesehen werden. Eine vorherige Anmeldung unter stadtarchiv@friedrichshafen.de ist notwendig.

Friedrichshafen (sz) - Etwa 2500 Kriegstote hatte Friedrichshafen im Zweiten Weltkrieg zu beklagen. Das ergibt eine neue Auswertung des Stadtarchiv. Dessen Mitarbeiter haben die Listen zu den Opfern des Zweiten Weltkriegs neu ausgewertet. Enthalten sind Menschen, die in Friedrichshafen starben und Häfler, die als Militärangehörige auswärts fielen. Das Stadtarchiv hat sie in drei Kategorien zusammengefasst: Luftkriegsopfer, Ausländer/Ausländerinnen und Soldaten.

Auffällig ist, dass die meisten Menschen solche Häfler waren, die als Soldaten im Krieg waren und gefallen sind. Die Zahl der Opfer des Luftkriegs über Friedrichshafen ist dagegen deutlich geringer. Namentlich fassbar sind als Opfer des Luftkriegs derzeit insgesamt 739 Menschen. Darunter waren 238 Ausländerinnen und Ausländer, die als Fremd- bzw. Zwangsarbeiter oder KZ-Häftlinge eingesetzt waren. Dazu kommen 437 deutsche Zivilisten und 64 Militärangehörige.

Charakteristisch ist die Häufung von Todesopfern bei einigen besonders tragischen Ereignissen: So starben am 20. Juli 1944 je rund 90 Menschen beim Autohaus Müller in der Friedrichstraße und auf dem Maybach-Gelände. Hier starb eine große Gruppe italienischer Militärinternierter. Am 3. August 1944 kamen in einer Flakstellung bei Schnetzenhausen 23 Luftwaffenhelfer ums Leben.

Zahlreiche Ausländer und Ausländerinnen fanden in den Lagern auf dem Luftschiffbau-Zeppelin-Gelände den Tod. Die Friedhofslisten verzeichnen zehn über Friedrichshafener Stadtgebiet gefallene alliierte Flieger. Größere Verluste waren in einzelnen Häusern der Nordstadt oder in der Villa Bühler-Scupin zu beklagen.

Nur wenige Todesopfer gab es dagegen in der Altstadt am 28. April 1944: Damals starben sieben Menschen. „Das symbolträchtige Foto der zerstörten Altstadt, das gemeinhin für die Verheerungen des Luftkriegs über Friedrichshafen steht, täuscht in dieser Hinsicht“, so Dr. Hartmut Semmler vom Stadtarchiv Friedrichshafen.

Insgesamt sind rund 380 Ausländer und Ausländerinnen im Zweiten Weltkrieg in Friedrichshafen gestorben. Zu den bereits erwähnten Opfern während der Luftangriffe, gab es vor allem Tote durch schwere Krankheiten, begünstigt durch Unterernährung und mangelnde Hygiene. So sind viele Säuglingen und Kleinkinder wegen der unzureichenden Lebensverhältnisse gestorben. Die verschiedenen Arbeitgeber haben die Menschen durchaus unterschiedlich behandelt, was sich bei den Zahlen verstorbenen Menschen messen lässt.

Größte Einzelgruppe waren die russischen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen sowie Kriegsgefangene mit 114 Toten. Sie wurden 1950 auf dem Ehrenfeld 32 des Hauptfriedhofs Friedrichshafen beigesetzt. Größte Gruppe unter den Westarbeitern bildeten die rund 90 auf dem Maybach-Betriebsgelände beim Luftangriff vom 20. Juli 1944 umgekommenen italienischen Militärinternierten, die bis heute nicht alle namentlich bekannt sind. Insgesamt waren Tote aus vielen europäischen Nationen zu beklagen. Die meisten verstorbenen Westarbeiter und Westarbeiterinnen sind in den 1950er Jahren vom Ehrenfeld 19 des Hauptfriedhofs Friedrichshafen an andere Standorte im In- und Ausland umgebettet worden.

Berücksichtigt hat das Stadtarchiv auch Menschen, die in Friedrichshafen zum Tode verurteilt, aber auswärts hingerichtet wurden. Nicht erfasst dagegen wurden Menschen, die krankheitshalber in auswärtige Hospital- oder Lagereinrichtungen gebracht wurden und dort verstarben.

Rund 520 getötete Soldaten aus Friedrichshafen wurden auf den Gedächtnisstelen beim Kriegerdenkmal in den Uferanlagen erfasst. Die Recherche des Stadtarchivs ergab, dass es aber mehr als doppelt so viele Opfer gab: Es gibt rund 1200 Belege über getötete Soldaten aus dem heutigen Stadtgebiet Friedrichshafen. Allein in den Sterberegistern verschiedener Standesämter bis zum Jahr 1973 konnten 857 im Zweiten Weltkrieg gefallene Soldaten namhaft gemacht werden.

Viele junge Männer kamen in der Rüstungskonjunktur des Dritten Reiches von auswärts nach Friedrichshafen, um zu arbeiten und sind dann zum Militärdienst eingezogen worden. Diese listete das Standesamt aufgrund des letzten Wohnsitzes in den Sterberegistern, obwohl sie hier keine Wurzeln hatten. Auch wurden zahlreiche Flaksoldaten von auswärts nach Friedrichshafen versetzt. Viele davon fielen im Luftkrieg.

Grundlage für die neue Auswertung waren die Sterberegister der Standesämter Friedrichshafen und Schnetzenhausen, Ailingen, Ettenkirch, Raderach bis zum Jahr 1973. Ergänzt wurden sie in Auszügen aus den Sterberegistern von Tettnang, Meersburg und Lindau. Hinzu kamen Friedhofslisten deutscher und alliierter Stellen, Zeitungsannoncen, Totenlisten von Kirchengemeinden katholischer wie evangelischer Konfession sowie von Ortsverwaltungen.

Ein Problem der Recherche liegt in der häufig ungleichen Schreibweise identischer Personen. Auch die Aussagekraft der Verzeichnisse war unterschiedlich: Neben den detailreichen und im allgemeinen präzisen Angaben der Standesämter, stehen solche, die nur Namen und höchstens noch das Sterbedatum enthalten. Dies erschwert den Abgleich bei häufig anzutreffenden Nachnamen. Deshalb ist der jetzt erreichte Stand lediglich ein neuer Zwischenschritt bei der Aufarbeitung des Themas.