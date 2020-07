Zu einem Brandeinsatz in einen Gewerbebetrieb in der Brochenzeller Straße sind die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr gerufen worden.

Den ersten Ermittlungen zufolge war es infolge Funkenflugs bei Schleifarbeiten zum Brand in einer automatischen Filteranlage gekommen. Durch das Feuer wurde diese stark beschädigt, drei Arbeiter zogen sich leichte Rauchgasvergiftungen zu und wurden vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer konnten die Einsatzkräfte rasch löschen. An der Filteranlage entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 5000 Euro. Ob an der Werkshalle ein Gebäudeschaden entstanden ist, muss noch geprüft werden.