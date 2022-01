In Essingen: Alfred Müller feiert 100. Geburtstag

Mit verschmitztem Humor und in guter Verfassung konnte Alfred Müller sen. aus Essingen am vergangenen Mittwoch seinen 100. Geburtstag im Kreise seiner Familie feiern.

Alfred Müller wurde dreieinhalb Jahre nach Ende des ersten Weltkriegs, am 5. Januar 1922 geboren und war lange Zeit Inhaber der „Oberen Metzg“ in der Rittergasse sowie einer Filiale in der Limesstraße. Sein Leben war geprägt von harter Arbeit und Jahren großer Entbehrungen.

Als junger Mann wurde er zum Militär eingezogen und erlebte als Soldat sechs Jahre lang den zweiten Weltkrieg. Er kam für ein Jahr in französische Kriegsgefangenschaft. Danach heiratete Alfred Müller seine Frau Emma, geb. Wirth, mit der er als Metzgermeister viele Jahre seinen Betrieb führte. Seine Frau verstarb bereits 2010.

Der seinem Alter entsprechend noch rüstige Jubilar kann auf drei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel stolz sein. Gratulant Bürgermeister Wolfgang Hofer musste ihm versprechen, ihn in einem Jahr wieder zu besuchen.