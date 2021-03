In Erpfental starten Segelflieger zu großen Abenteuern

Weitere Informationen können an jedem schönen Wochenende der nun bald wieder beginnenden Flugsaison oder während eines Fluglagers im Sommer auf dem Flugplatz in Ellwangen-Erpfental erfragt werden. Auch im Ellwanger Ferienprogramm sind die Flieger vertreten. Die Zeit zum Einstieg ist immer am günstigsten im Rahmen eines Fluglagers. Dann ist jeden Tag Fliegen angesagt.

13 Segelflieger der Fliegergruppe Ellwangen haben bei ihren Flügen in der abgelaufenen Saison zusammen die halbe Welt umrundet. Marvin Trost und Philipp Funk sind dabei gleich zweimal auf den Top-Ten Rängen der Deutschen Meisterschaft im Segelflug gelandet. Jeweils die fünften Plätze der 15 Meter-Klasse und der Standardklasse im baden-württembergischen Luftfahrtverband gingen dabei an die beiden Ausnahmepiloten der Fliegergruppe Ellwangen. Weitere vereinsinterne Streckenflugaspiranten werden nicht ruhen und im laufenden Jahr wieder in das vereinsinterne Streckenfluggeschehen eingreifen.

Streckenflieger sind Frühaufsteher. Schließlich geht es darum, eine umfangreiche Flugvorbereitung zu erledigen, bis es dann, meist so gegen zehn oder elf Uhr, losgehen kann. Zunächst werden die aktuellen Wetterdaten eingeholt, analysiert und dann die daraus maximal mögliche Flugstrecke abgeschätzt. Die Streckenwahl mit der Konzentration auf die thermisch guten Gebiete spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Der Flugplatz in Ellwangen-Erpfental bietet hierfür die besten Voraussetzungen: In sicherem Abstand zu den Großflughäfen München, Stuttgart, Frankfurt und Nürnberg gelegen, bietet der Luftraum zunächst freie Bahn, bevor die Nahverkehrsbereiche dieser Flughäfen in sicherer Entfernung umflogen werden müssen. Die Art der Streckenwahl ermöglicht es, Bonuspunkte zu erzielen. Dreiecke bilden die Königsdisziplin, also zum Beispiel ein Flug von Ellwangen zum Titisee im Schwarzwald, dann anschließend in den nördlichen Odenwald, kurz bevor der Flughafen von Frankfurt ein weiteres Vorfliegen stoppt. Anschließend noch ein Abstecher nach Bayern, etwa nach Regensburg, und anschließend zurück nach Erpfental.

Auch sogenannte Jojos sind möglich. Dabei fliegt man so lange hin und her, bis der Abend kommt und die Aufwinde einschlafen. Ellwangen – Kelheim – Donaueschingen – Kelheim – Donaueschingen wäre ein Beispiel. Allerdings locken dafür weit weniger Bonuspunkte. Diese Variante überlassen die Ellwanger Segelflieger deshalb lieber ihren Rivalen.

Je nach den persönlichen Vorlieben können die Piloten auf ein breit gefächertes Angebot an Segelflugzeugen in Ellwangen zurückgreifen. Das Fliegen mit dem Kunststoff-Doppelsitzer hat seinen besonderen Reiz darin, dass die im Tagesverlauf anfallenden Herausforderungen gemeinsam gemeistert werden können. Schließlich kann so ein Marathonflug bis zu zehn Stunden oder mehr dauern. Beim Fliegen eines Einsitzers hingegen trifft der Pilot alle Entscheidungen selbst. Dies kann auch von großem Vorteil sein. Schön, dass es diese Alternativen gibt.

„Wo kann man all dies erlernen und was kostet das?“, das sind die wohl am häufigsten gestellten Fragen von Besuchern auf dem Fluggelände Ellwangen-Erpfental.

Im vereinsinternen Ausbildungsbetrieb bildet die Fliegergruppe Ellwangen in den Sparten Segelflug, Motorsegler und Motormaschine aus. Ein Team von ehrenamtlich tätigen Fluglehrern wechselt sich in dieser Aufgabe ab. Im Sommer erfolgt die praktische Ausbildung beim Fliegen und im Winter wird Theorie gepaukt, meist in Kooperation mit den Nachbarvereinen in Bopfingen, Aalen und Neresheim. Derzeit ist natürlich die Theorieausbildung online angesagt, aber daran haben sich die Flieger mittlerweile schon gewöhnt.

Alle im Ausbildungsbetrieb eingesetzten Flugzeuge befinden sich im Eigentum der Fliegergruppe Ellwangen. Lediglich die Betriebskosten von Fluggerät und Flugplatz werden über Start- und Fluggebühren umgelegt. Somit bleiben die Kosten erschwinglich. Allerdings sollten die Flugbegeisterten schon etwas Zeit mitbringen. Denn nur so ist ein zügiges Vorankommen bei der Ausbildung, ähnlich wie im Streckenflug, garantiert.