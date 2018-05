In Eisenharz trägt nicht nur der Bossa Nova die schuld

Wer nach einem trüben „Gumpigen Donnerstag“ noch etwas Sonne und gute Laune tanken wollte, war beim Eisenharzer Sonnenball zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Was kann schöner sein als von zwei stimmgewaltigen Damen im Petticoat über delikate Dorfgeheimnisse aufgeklärt zu werden? Verpackt wurden die enthüllenden Geschehnisse in die stimmungsvolle Melodie des Bossa Nova. Und weder der Mondenschein noch der Wein hätten mit diesem Auftakt das Publikum besser in Stimmung bringen können als Hilde Stadelmann und Gertrud Reutlinger. Musikalisch begleitet wurden sie von Werner Frommknecht mit dem Schifferklavier.

Mit viel Charme und in Anzug und Zylinder kündigte Andreas Loritz die Programmpunkte an. Und mit Witzen, deren Würze in der Kürze lagen, strapazierte er die Lachmuskeln des ohnehin schon fröhlichen Publikums. Selbst Bonnie und Clyde hätten sich womöglich schwer getan eine Bank in Eisenharz zu überfallen, an deren Schalter ein erfahrener Bankier sitzt. Doch die Nachahmer des Gangsterduos, die im Clownkostüm nicht ganz dem Original entsprachen, versuchten dennoch ihr Glück.

Dabei hatten sie nicht damit gerechnet, dass man vom Bankier erst einmal dazu angehalten wird, ein Überfallprotokoll auszufüllen. Bei Fragen nach Art der Bewaffnung oder dem Typ des Fluchtautos, kamen die Antworten nicht gerade wie aus der Pistole geschossen. Peinlich wurde es auch für einen der Bankräuber, als die Mama anruft, der das Katzenfutter ausgegangen ist. Wie gut, dass der Zettel mit den Anweisungen für den Banker einmal umgedreht die Einkaufsliste ist. Da der Angestellte bereits das zehnte Mal überfallen wurde, kann er durchaus auch Kritik an der Vorgehensweise der Bankräuber üben. Und so mahnt er sie, dass es alles etwas zackiger gehen müsse, das nächste Mal. Seine Vertretung wäre schneller am Knopf die Polizei zu rufen. Also am bestellten Taxi konnte es nicht liegen, denn das versprach ja in 15 Minuten vor Ort zu sein.

Sabine Schlitter trug als nächsten Programmpunkt ein Gedicht in schwäbischer Mundart vor. Manchmal schreit der Blick in den Spiegel nach einer radikalen Lebensumstellung. Vielleicht hilft ja ein Tattoo oder ein Piercing den Körper zu verschönern? Oder auch Sport und gesunde Ernährung? Doch all diese Versuche sind mühsam und führen zur Erkenntnis, dass man so wie man ist eigentlich genau richtig ist.

Mit ausgesprochen hohen Erwartungen bereiten sich sieben erholungsbedürftige Damen auf ein Wellness-Wochenende im Allgäu-Hotel Eglofs bei Familie Elgass vor. Vielleicht ist ja der Porsche- oder Golfclub anwesend? Endlich entspannen im Nobelhotel. Zwar ohne Sauna, aber für Eisenharzer sei der Eintritt ins Eglofser Hallenbad frei. Aber auch wenn es figurtechnisch möglich wäre, pudelnackert unter fremden Menschen, da kommen dann doch Zweifel bei der einen oder anderen. Und während die Damen auf den Bus warten, kommen immer mehr Befürchtungen auf. Schließlich kommen alle zur Erkenntnis, dass es nirgendwo schöner ist als in Eisenharz. Schließlich ist da heute auch Sonnenball. Ein erfrischend fröhlicher Sketch mit brilliant gespielten Charakteren.

Im Rollator vor mir fährt ein „junges Mädchen“: Die Männerriege vom Turnverein Eisenharz (TVE) kam als Seniorengruppe mit nicht ganz verkehrssicheren Gehhilfen und anderen Fortbewegungsmitteln auf die Bühne. Doch vor dem „letzten Countdown“ zeigen sie trotz verschiedener „Handicaps“ nochmal was sie sportlich so drauf hatten.

Mit dem „Dorfklatsch“ endete das bunte Programm des Abends. Joachim, der Feuerwehrmann aus Eisenharz und Stefan, der Musiker des Musikvereins Eglofs blickten auf gemeinsame Jubiläumsfeste zurück und konnten es nicht lassen über die Organisation und die Begebenheiten des jeweils anderen zu lästern. Gespielt wurde der dem Dorfleben identisch angepasste Sketch von Hilde Stadelmann und Monika Schwarz. Der Abend wurde stimmungsvoll und zünftig eingerahmt von der Gruppe Wild Bock.