In Ehingen wird ab Montag wieder geimpft

Auch in Ehingen ist es ab Montag wieder möglich, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Das ehemalige Kreisimpfzentrum öffnet dann als Impfstützpunkt von montags bis samstags von 13 bis 20 Uhr.

„Mit dem Aufbau von festen Impfstützpunkten unterstützen wir auf Bitten des Landes kurzfristig die Corona-Impfkampagne der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte im Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm“, teilt Landrat Heiner Scheffold mittels Pressemitteilung mit. Gemeinsam mit dem DRK Rettungsdienst Heidenheim-Ulm wurde ein Impfstützpunkt im ehemaligen Schlecker-Kinderland/Möbelhaus in Ehingen aufgebaut, der nun ab Montag, 13. Dezember, seinen Betrieb aufnimmt.

In einem Schreiben Mitte November hat das Sozialministerium die Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg darum gebeten, die aktuell stark belastete niedergelassene Ärzteschaft in der Impfkampagne zu unterstützen. Hierzu wurden die mobilen Impfteams sukzessive auf aktuell über 150 aufgestockt. Damit die wartenden Menschen im Winter nicht im Freien stehen, sollen für einen Teil der Mobilen Impfteams sogenannte Impfstützpunkte eingerichtet werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen damit vier feste Impfstützpunkte in der Region. Der größte Impfstützpunkt Ulm/Alb-Donau-Kreis befindet sich im Foyer der Ulmer Messe, ein weiterer im Ulmer Blautalcenter, einer im Gesundheitszentrum Langenau sowie der vierte ab Montag im ehemaligen Schlecker-Kinderland/Möbelhaus in Ehingen. Dort war bis zur Schließung Mitte August 2021 das Kreisimpfzentrum (KIZ) Ehingen untergebracht.

Bislang hat in Ehingen zusätzlich ein mobiles Team im Alb-Donau-Center geimpft. Der feste Impfstützpunkt im ehemaligen Schlecker-Kinderland/Möbelhaus in Ehingen löst dann ab Montag die mobile Impfaktion ab.

Geöffnet hat der feste Impfstützpunkt in Ehingen dann montags bis samstags von 13 bis 20 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist online über die Internetseite www.ulm-impfzentrum.de notwendig. Dort finden Bürgerinnen und Bürger auch alle notwendigen Informationen zu benötigten Unterlagen, der Terminbuchung und den vorhandenen Impfstoffen.

Die Räume des ehemaligen Kreisimpfzentrums Ehingen bieten den Vorteil, dass sie sofort bezugsfrei sind und baulich bereits auf den Bedarf angepasst sind. „Es ist mit einem enormen Aufwand verbunden, wieder in kürzester Zeit eine Infrastruktur mit mehreren festen Impfstützpunkten aufzubauen“, sagt Landrat Heiner Scheffold. Finanziell geht das Landratsamt Alb-Donau-Kreis in Vorleistung für das Land auf der Grundlage formloser Zusagen.

„In der jetzigen Situation zahlt sich aus, dass wir ein starkes Netzwerk aller Akteure im Gesundheitswesen in der Region haben, die alle hoch engagiert an einem Strang ziehen. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich, wie auch bei allen Beteiligten in der Region, dass diese sich erneut mit großem Engagement für den Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm einsetzen“, sagt Landrat Heiner Scheffold.