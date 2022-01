In Eberhardzell wird am Montag geimpft

Jeder, der möchte, kann sich am Montag, 17. Januar, zwischen 9 und 12 Uhr im Testzentrum Eberhardzell, in der Schulstraße 1, gegen Covid-19 impfen zu lassen. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Anamnesebogen mitbringen, wenn möglich. Weitere Termine sind am 24. Januar und 31. Januar vorgesehen. Das Impfangebot wird durch eine Kooperation des Mobilen Impfteams des DRK-Kreisverbandes Biberach mit der Gemeinde Eberhardzell ermöglicht.

Es werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen verabreicht.