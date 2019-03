In Dietershofen gastiert der Zirkus

Ganz im Sinne eines Zirkusdirektors hat sich der erste Mann des Vereins „Mühle Vere“, Thomas Schneider, beim Bürgerball präsentiert und im vollbesetzten alten Feuerwehrhaus seine Gäste auch in guter Erinnerung an frühere Zeiten als Zirkusdirektor begrüßt.

Als eine humorvolle Programmansagerin zeigte sich Nadine Möll, die mit viel Witz das begeisterte Publikum unterhielt.

In die Bütt stieg Gisela Schneider, die in gereimten Versen über ihr erstes Rendezvous am Waldesrand und die Ungeschicklichkeit der Männerwelt erzählte, wofür sie stürmischen Beifall erntete.

Und was gehört zu einem Zirkus? Natürlich eine Tierschau mit lebenden Tieren, wie es der Tierbändiger Mario Krall hervorhob. Es gab eine Show bei der die imitierten Tiere – Patric Strobel, Matthias Weißhaupt und Thomas Nothelfer – sich geradezu gekonnt und lebensnah in ihren Vorführungen bewegen mussten. Einen besonders lustigen Sketch spielte der „Verhaltensforscher“ Thomas Schneider bei seinen Feststellungen zu den Unterschieden zwischen dem Verhalten von Mann (Marcel Diener) und Frau (Manuel Nothelfer ) am EC-Automaten, der unter solch verwickelten Umständen in Dietershofen wohl nie aufgestellt werden wird, wie er am Schluss seine Untersuchung feststellte.

Das Problem mit dem Rollator zum Einkaufen zu gehen, egal ob beim Schumacher, Optiker oder bei der Selbstbedienung im Einkaufsmarkt, es wird schwierig. Selbst der Lebensmittelshop machte der alten Rentnerin (SieglindeWeiss) große Sorgen, sodass sie sich in Zukunft mit einer Schwarzwurst, Brot und Most von zu Hause versorgen wird, wie sie das Dilemma sehr humorvollen in der Büttenrede vorbrachte.

Die vorgetäuschte abendliche Damentanzgruppe mit Marcel Diener, Patrik Strobel, Andreas Schwarzenberger, Mathias Weißhaupt und Ralf Müller wollte wohl nicht nur den Stammtisch ansprechen, obwohl das Bikini-Girl in der Männerrunde für besonders erhitzte Gefühle sorgte, was aber mit einer abrupten Überraschung durch die Frauen (Katja Diener und Alexandra Schwarzenberger) seinen stürmischen Abschluss fand.

Ohne Pausen-Clown geht es auch beim größten Zirkus der Welt nicht. Doch der Zirkus in Dietershofen hatte einen echten Clown (Mario Krall) auf der Bühne, der zwischen den Programmpunkten mit seinen lustigen Einlagen für große Beifallstürme sorgte.

Die junge Frauentanzgruppe mit (Nadine Möll, Vanessa Oschwald, Jennifer Schweikart, Lara Locher, Leonie Keller, Katja Keller und Sindy Geißler) erhielt wohl den gewohnt stürmischen Abschluss und gab noch eine Sondereinlage hinzu, bevor der Zirkusdirektor Thomas Schneider alle seine Künstler nochmals zum großen Final auf die Bühne bat, wo langanhaltender Beifall den Akteuren des Abends galt.

Doch zuvor diskutierten die Tierforscher (Sebastian Berwarth und Manuel Nothelfer) in einer sehr heiteren Art über die Eigenschaften der Tierwelt in der Urzeit, der sich zwischenzeitlich unsere zivilisierte Art angepasst hat, wie bei den vorgeführten Arten festzustellen war.

Und was ist ein Zirkus ohne Magie? Marius Möll und Mario Droxner zeigten in ihrer Magier-Show ihre verwirrenden Künste, die mit dem besonderen Lichteffektnoch einmal eine ganz beeindruckende Unterhaltung bot.