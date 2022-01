In diesen Läden gibt es afrikanische, russische oder türkische Spezialitäten

Mit vielen Bürgern unterschiedlichster Nationalitäten kann Leutkirch getrost als multikulturell bezeichnet werden. Diese Soziodiversität macht sich auch im Einzelhandel der Stadt bemerkbar, wo ein breites Angebot an Speisen, Getränke und andere Waren aus zahlreichen anderen Nationen dieser Welt erworben werden können.

In speziellen Läden gibt es unter anderem afrikanische oder russische Lebensmittel. Die Nachfrage bei den Inhabern zeigt: Das Publikum, das dort einkauft, ist bunt gemischt.

In Leutkirch leben Deutsche, Italiener, Russen, Türken, Afrikaner und Asiaten Seite an Seite – laut dem statistischen Landesamt Baden-Württemberg lag der Anteil der Ausländer in der Stadt im Jahr 2020 bei 11,9 Prozent. Da dies per Definition allerdings nur diejenigen sind, die eine andere Staatsangehörigkeit als die ihres Aufenthaltsortes haben, kommen noch all jene hinzu, die eine doppelte Staatsbürgerschaft, ausländische Wurzeln oder die Staatsbürgerschaft durch die deutsche Einbürgerung erlangt haben.

Allein durch diesen Anteil der Bevölkerung entsteht bereits eine hohe Nachfrage an ausländischen Waren, die nur begrenzt in deutschen Supermärkten erhältlich sind. Dazu kommt, dass auch bei den Deutschen die internationale Küche schon lange den Herd erobert hat, wo regelmäßig italienische Pasta, asiatisches Curry und spanisches Chili con Carne auf dem Speiseplan steht.

Der erste afrikanische Laden in Leutkirch

Diese Entwicklung und Offenheit machten sich auch Olusegun Thomas und seine Frau Sakiratadenike zum Vorteil, als sie im Dezember 2020 mit dem „Glory Africa Shop“ den ersten afrikanischen Laden in Leutkirch eröffneten. Er lebt bereits seit 25 Jahren in Deutschland, seine Frau ist vor drei Jahren aus Afrika hierher ausgewandert.

„Wir haben uns entschlossen, dieses Geschäft hier aufzubauen, weil es in der Gegend keine Möglichkeit gab, afrikanische Waren einzukaufen“, erklärt der Nigerianer.

Obwohl die beiden in Bad Wurzach leben, hätten sie sich bewusst für Räumlichkeiten in Leutkirch entschieden, da die Stadt zentraler liegt und mit ihrem eigenen Bahnhof und zahlreichen Busverbindungen für die umliegenden Dörfer und Städte besser zu erreichen ist. Die Kunden finden in der Memminger Straße 18 neben Lebensmitteln, wie Fisch, Mehl und traditionellen Gewürzen, auch Kosmetikprodukte, wie Shea-Butter, afrikanische Haar-Extensions und Bekleidung.

Das Angebot sei von Anfang an gut angenommen worden und werde von seinen Kunden sehr geschätzt: „Zu uns kommen Menschen aus der gesamten Umgebung und jeder Herkunft“, erzählt Olusegun stolz.

Buntes Publikum im türkischen Einkaufsladen

Auch der Kundenstamm von Murat Erdik, Geschäftsführer von „Ideal Feinkost“, sei gut durchmischt und multikulti – vom Deutschen über den Albaner bis hin zum Italiener sei alles dabei. Er bietet seine türkischen Spezialitäten bereits seit Mitte 2016 in der Leutkircher Marktstraße 38 an.

Ein eigenes Geschäft zu eröffnen war für ihn schon immer ein großer Traum, erzählt seine Frau Gürcan, die mit ihrem Mann seit 2015 in Leutkirch lebt. „Dann sind wir eines Tages an den leeren Räumlichkeiten vorbeigelaufen und haben uns für die Ladenfläche beworben“, so die 37-Jährige, die in Deutschland aufgewachsen ist und zuvor in Memmingen lebte.

Sie entschieden sich für Leutkirch als Wunschheimat, da die Stadt genau in der Mitte zwischen Memmingen und Bregenz liegt – dem ehemaligen Wohnort ihres Mannes. „Die Leute waren von Anfang an sehr neugierig, aber das erste Jahr lief trotzdem träge. Seitdem wir uns einen festen Kundenstamm aufgebaut und uns einen Namen gemacht haben, läuft es allerdings super“, erzählt Gürcan Erdik.

Neben typisch türkischer Wurst, Käse und Brotwaren, bietet Erdik auch frisches Gemüse und Obst aus Italien, sowie Fisch und Fleisch an. „Außerdem gibt es bald auch wieder Antipasti bei uns“, betont der 36-Jährige mit türkischen Wurzeln. Zusätzlich zum bestehenden Angebot können spezielle Produkte auch auf Anfrage bestellt werden.

Russische, rumänische und polnische Spezialitäten

Bei „Blum Feinkost & Lebensmittel“ in der Albrecht-Dürer-Straße 12 in der Pfingstweide können neben russischen Waren auch hausgemachte Speisen oder ganze Menüs vorbestellt werden. „Meine Eltern haben bereits seit 25 Jahren einen Partyservice und bieten in meinem Laden von Donnerstag bis Samstag auch selbstgemachte russische Wurst, Salate, Sülze, Piroschki und Schaschlik an“, erklärt der Inhaber Dimitri Blum.

Er übernahm den Laden vor genau einem Jahr im Januar 2021 als der ehemalige Besitzer – und ein guter Freund seiner Eltern – in Rente ging.

„Die Arbeit im Einzelhandel ist komplett neu für mich“, erzählt der 35-Jährige, der eigentlich gelernter Flugzeugbauer und Schreiner ist, „aber es macht Spaß mit Menschen zusammenzuarbeiten und das Geschäft läuft auch ganz gut.“ Er profitiere vom guten Ruf des gleichnamigen Unternehmens seiner Eltern und der Tatsache, dass der russische Laden bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil der Pfingstweide ist.

„Hier leben viele unserer Stammkunden – alles Menschen unterschiedlichster Herkunft“, so Blum. Deshalb bietet er neben russischen Spezialitäten auch rumänische und polnische Waren an.

Neben dem afrikanischen, dem türkischen und dem russischen Laden gibt es seit Oktober 2020 in der Wangener Straße 32 den syrischen Einkaufsmarkt „Syriana“ der Familie Wahhoud und den italienischen Feinkosthändler „Mondo Belfiore“ in der Kornhausstraße 3, der seit zwei Jahren in Leutkirch seine Waren anbietet, sich gut etabliert hat und bereits mehrmals vergrößern konnte.

Und vor allem mit Blick auf das gastronomische Angebot geht die Auswahl darüber hinaus noch weiter. Speisen kann man in Leutkirch unter anderem auch thailändisch, italienisch, afghanisch, türkisch, griechisch oder indisch.