Von der Steinzeit bis ins späte Mittelalter können Besucher des Freilichtmuseums Heuneburg am Pfingstwochenende reisen. Unter dem Titel „Zeitreise Heuneburg – 20 000 Jahre Geschichte erleben“ demonstrieren rund 100 Darsteller wie das Leben in den verschiedenen Epochen ausgesehen hat.

Die ersten haben ihr Lager schon am Mittwoch auf dem Burgplateau aufgeschlagen. In einer selbstgebauten Jurte sowie Zelten richtete sich Familie Stahl aus Darmstadt und Esslingen neben dem Herrenhaus ein. Für die Zeitreise legen sie ihr Alltagsleben ab und zeigen sich als Skythen, ein Volk von Reiternomaden aus der Zeit vor Christus, das von Rom bis nach China unterwegs war. „In der Gegend der Heuneburg waren die Skythen nie, das muss man ehrlicherweise sagen“, räumt Ute Stahl ein. Aber Verbindungen gibt es dennoch zu den Kelten: Im Umfeld wurden dreiflügelige Pfeilspitzen gefunden, die für die Skythen typisch waren und wohl durch Handel weitergegeben wurden. Da es nur wenige Quellen gibt, wissen die Darsteller nicht, wie der Alltag so richtig ausgesehen hat. Belegt ist aber zum Beispiel, der aufwendige Schmuck für die Pferde der Nomaden. „Durch Permafrost sind Funde teilweise vollständig erhalten“, berichtet Clio Felicitias Stahl. Diese hat die Familie sich zum Vorbild für eine Rekonstruktion genommen. Auch die Kleidung haben sie möglichst authentisch per Hand gefertigt. Pro Jahr ist die Familie auf drei bis vier Veranstaltungen. „Einerseits passen wir zeitlich nicht immer so richtig rein, andererseits wollen wir auch nur ab einem gewissen Niveau dabei sein“, sagt Ute Stahl.

Die Gruppe der Sachsen aus dem achten Jahrhundert reizt vor allem, dass die Zeitreise eine große Bandbreite bietet. „Solche multiperiodischen Events sind etwas besonderes und relativ selten“, sagt Ulrich Klages. Mit Kathrin Homann und Jürgen Heinrichs hat er sich auf das bäuerliche Leben und Arbeiten im Frühmittelalter spezialisiert. Damit Besucher einen Einblick bekommen können, dürfen sie über die Schulter schauen, aber auch selber anpacken: Etwa beim Getreidemahlen.