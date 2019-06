In der Wüste fehlen dem Wangener nur vier Sekunden

Challenge International du Sahara Marocain, schon allein der Name lässt vermuten, dass die dreitägige Radrundfahrt nichts Alltägliches ist. Hermann Keller von der Rad-Union Wangen fuhr mit seinem Team Embrace The World Cycling beim Rennen des Weltverbands UCI mit. Keller, der in dieser Saison schon einmal in Marokko und dazu in Südafrika Rennen fuhr, wollte ganz oben stehen. Dazu reichte es am Ende ganz knapp nicht.

Bei Agadir gab es zunächst drei Eintagesrennen der UCI-Kategorie 1.2, die Dreitagesrundfahrt war ein Rennen der UCI-Kategorie 2.2. Am Start waren neben dem deutschen Team mit Keller auch die Nationalmannschaft aus Marokko, Mauretanien und der Türkei sowie weitere Mannschaften aus Spanien, Südafrika und Marokko. Beim ersten Eintagesrennen gelang dem Unionsfahrer bei starkem Seitenwind der Sprung in die Spitzengruppe mit einem Teamkollegen. Nach zahlreichen Attacken hielt sich Keller mit zwei Türken und einem Marokkaner vorne und nutzte eine technische Abfahrt kurz vor dem Ziel geschickt zur Attacke. Mit sechs Sekunden Vorsprung feierte Keller seinen ersten Saisonsieg als Solist. „Mein Ziel war es, hier einmal vorne reinzufahren“, sagte Keller. „Dass es dann direkt am ersten Tag in Unterzahl gegen die Türken mit einem Solosieg klappt, ist natürlich ein Traum.“

Zwei Defekte

Auch am zweiten Tag sah es lange gut aus, denn Keller war wieder Teil einer Spitzengruppe mit zwei Südafrikanern und drei Türken. Vier Fahrer nahmen an der Spitze die letzten zwei Kilometer in Angriff. Die Südafrikaner spielten ihre Überzahl aus und holten sich den Sieg. Keller wurde Dritter. Beim dritten Rennen mit erneut starkem Seitenwind gelang Keller wieder der Sprung in die Spitzengruppe. Allerdings wurde er nach etwa 70 der 140 Kilometer durch zwei Defekte gestoppt. „Das ist natürlich sehr bitter, zumal unser Team zu dritt in der Spitzengruppe vertreten war. Damit wären wir wieder um den Sieg mitgefahren“, meinte der für die Rad-Union fahrende Konstanzer.

Beim Wüstenrennen herrschte nochmals stärkerer Wind. Auf der ersten Etappe war bis zur Hälfte des Rennens das gesamte Feld zusammen. Das deutsche Team eröffnete dann mit einigen Attacken das Rennen. Eine Spitzengruppe um einen Teamkollegen von Keller konnte sich absetzen. Der Wangener konterte eine Attacke im Feld, schaffte mit zwei weiteren Fahrern den Anschluss an die Spitzengruppe und wurde letztlich Etappenzweiter.

Die zweite Etappe wurde von dem türkischen Team kontrolliert – motiviert durch den Etappensieg am Vortag. Zahlreiche Attacken des im Gesamtklassement drittplatzierten Südafrikaners wurden verhindert. Im Sprint wurde Keller in der letzten Kurve ausgebremst und musste dadurch den Sprint sofort eröffnen, um Positionen gutzumachen. Durch seinen frühen Antritt überraschte Keller laut Mitteilung einige Fahrer, auf dem rund 500 Meter langen Sprint musste er allerdings einen Südafrikaner und einen Spanier passieren lassen. Durch die Zeitbonifikationen übernahm Keller die Führung in der Gesamtwertung. „Die letzte Etappe im gelben Trikot zu bestreiten ist ein sehr tolles Gefühl“, sagte Keller vor den abschließenden 160 Kilometern.

Auf der Schlussetappe kam es erneut zum Sprint einer etwa 15-köpfigen Spitzengruppe. Keller wurde ein Kreisverkehr kurz vor dem Ziel zum Verhängnis. Der Unionsfahrer musste seinen Sprint unterbrechen und wurde Tagesvierter. Der Etappensieg – und auch der Gesamtsieg – ging an den Südafrikaner Gustav Basson. Zweiter wurde der Türke Bathuan Özgür, Keller belegte in der Gesamtwertung Platz drei mit nur vier Sekunden Rückstand auf den Gesamtsieger. „Am letzten Tag einer Rundfahrt den Gesamtsieg zu verlieren ist sehr bitter“, sagte Keller. „Auf der anderen Seite kann ich mich aber auch über die Erfolge freuen, denn damit hätte ich vor der Abreise nicht gerechnet. Und wer kann schon behaupten, in der Sahara gefahren zu sein?“

Die nächsten Auslandseinsätze bestreitet Keller für Embrace The World Cycling im August auf Guadeloupe und in Französisch-Guyana.