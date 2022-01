In der Innenstadt brennen Gelbe Säcke

In der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen Mitternacht zu zwei Bränden gekommen. In beiden Fällen wurden Gelbe Säcke in Brand gesetzt, welche für die Sammlung am Donnerstag bereitgestellt waren.

Beim ersten Brand um kurz vor 24 Uhr im Pfeifergässle waren die Säcke unter dem Dach eines Zugangs zu einem Mehrfamilienhaus gelagert. Durch das Feuer wurden die Mauern des Gebäudes beschädigt. Die Feuerwehr konnte ein drohendes Übergreifen des Feuers auf das Gebäude durch schnelles Löschen verhindern.

Etwa 20 Minuten später wurden brennende Müllsäcke im Türlensteg gemeldet. Diese lagerten direkt an einem Holzzaun und waren in der Nähe eines angrenzenden Hauses. Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd konnten mit einem Handfeuerlöscher das Feuer unter Kontrolle halten, bis die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd den Brand löschte. Allerdings wurde eine Beamtin beim ersten Löschversuch der Polizei durch eine explodierende Dose leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Bei den polizeilichen Ermittlungen wurde in unmittelbarer Nähe zu den beiden Brandorten ein 20-jähriger Mann kontrolliert und vorläufig festgenommen. Nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann am Donnerstag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen wieder auf freien Fuß gesetzt.