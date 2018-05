Nach der verregneten Premiere durfte das neue Stück des Aalener Stadttheaters, Kerstin Pells „Jedem seine Insel“, am vergangenen Freitag endlich dahin, wo es eigentlich hingehört: in den Fachsenfelder Schlosspark. Beim zweiten Anlauf hat es nun geklappt mit dem schönen Wetter und dem Spaziergang durch den Park, spielt der doch eine wichtige Rolle im Stück – wenn nicht gar die Hauptrolle.

Die muss sich Baron von Koenigs wunderschöner Garten jedoch mit einem Schauspielerquartett teilen. Die Idee des Stücks: Björk (Alessandra Ehrlich) erbt ein Anwesen und macht es zusammen mit Robert (Arwid Klaws), Kathrin (Mirjam Birkl) und Moritz (Marcus Krone) zu einer Insel „in den apokalyptischen Wellen der Marktwirtschaft“. Kurzum: Die vier wollen eine stille Revolution, Konventionen abwerfen, die Freiheit genießen und Utopia schaffen, eine gerechte, schöne Welt voller Liebe und Frieden. So ruft Björk ihren Freunde mit missionarischem Eifer zu: „Wir sind der gerade entfachte Funke in einer dunklen Welt.“

Ob dieses Hirngespinst Wirklichkeit wird oder ob die vier „nur ein paar Versager sind, die sich als Verweigerer ausgeben“, das lässt Autorin und Regisseurin Kerstin Pell offen. Am Ende sitzen alle in einem (Schlauch-)Boot und singen – unterstützt von Zuschauer-Guide Axel Nagel an der Gitarre – Weezers „Island in the sun“ und schließen damit den Kreis zum Beginn, als das Quartett die gut 50 Zuschauer mit einem kräftigem „Wir sind eine Insel“ begrüßt hatte.