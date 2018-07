In der DEL bleibt Nürnberg vorn

Berlin (dpa) - Die Nürnberg Ice Tigers haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga verteidigt. Die Franken setzten sich am Abend mit 3:2 gegen die Augsburger Panther durch. Nach einem 0:2- Rückstand wendeten die Nürnberger vor heimischer Kulisse noch das Blatt. Im zweiten Topspiel am Abend bezwangen die Krefeld Pinguins die Adler Mannheim auswärts mit 2:1. Die Krefelder kletterten damit auf Rang zwei mit einem Punkt weniger als Nürnberg.