In der Abstiegsrunde herrscht weiter Hochspannung

Der TSV Eschach erwartet in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga den TSV Straßberg. Die Mannschaft hofft am Samstag (15.30 Uhr) auf die Unterstützung von vielen Fans.

Zwei Spieltage vor Saisonende bleibt die Spannung im Tabellenkeller hoch: Gerettet ist noch kein Team, sechs Mannschaften kämpfen um die drei Plätze, die den sicheren Klassenerhalt bedeuten. Ein weiterer Verein muss (oder darf) am 26. Juni gegen den besten Bezirksliga-Zweiten in die Relegation.

Bei Dettingen, Ochsenhausen, Heinstetten und Weingarten steht der Abstieg bereits fest. Gegen diese Mannschaften tritt Eschachs Konkurrenz am Samstag an: Kehlen gegen Dettingen, Ostrach gegen Weingarten, Schussenried gegen Heinstetten und Mietingen in Ochsenhausen – so lauten die Duelle.

Nur bei der Partie der Eschacher gegen Straßberg treffen also direkte Konkurrenten um die Nichtabstiegsplätze aufeinander. Gegen den aktuellen Tabellenführer der Abstiegsrunde gilt für die Eschacher: verlieren verboten. Die Latte liegt hoch: Straßberg ist neben Kehlen das einzige Team, das in der Abstiegsrunde noch ungeschlagen ist.

Der TSV Eschach ist seit dem vergangenen Wochenende zurück auf einem Nichtabstiegsplatz. Der Grund: ein 1:0-Sieg beim FC Ostrach. Trainer Philipp Meißner und seine Mannschaft waren in der Schlussphase dieser Partie bereit, mehr Risiko zu gehen: „Wir hatten am Ende den größeren Willen, doch noch ein Tor zu erzielen.“ Max Bröhm fand in der Nachspielzeit den Pfad zum Glück – sein Lastminute-Treffer katapultierte die Eschacher an Ostrach vorbei auf Rang drei und zurück in eine gute Ausgangslage für das Rennen um den Klassenerhalt. Mit der Einwechslung von Florian Locher in der 75. Minute hatte Meißner das Zeichen für die Schlussoffensive gesetzt.

Mit Locher und Pascal Ungemach saßen bei Eschach zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft auf der Bank, weil in der Ersten mit Julian Frommherz, Julian Jehle und Niklas Rummler drei Mann fehlten. Für die Partie gegen Straßberg meldet der Trainer aber wieder volles Haus. Sogar Manuel Ruess hat nach seiner schweren Verletzung in der Vorbereitung im Winter wieder erste Laufeinheiten absolviert – ein Einsatz ist aber noch nicht denkbar.

„Wir wollen offensiv agieren“, gibt Philipp Meißner die Richtung für die Partie gegen Straßberg vor. Vor drei Monaten sind die beiden Mannschaften in Straßberg zum letzten Mal aufeinandergetroffen. Welche Lehren er aus dem 0:0 gezogen hat, will Meißner nicht verraten. Eines ist aber klar: Der Coach setzt auf die Unterstützung der Fans. „Am Wochenende ist Rettichfest in Oberhofen – wir hoffen auf viele Zuschauer.“