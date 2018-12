In der Kapelle der Truppenunterkunft Heuberg sind zahlreiche Soldaten, Kirchenvertreter beider Kirchen und Politiker aus der Region zusammengekommen, um bei der Amtseinführung des neuen evangelischen Militärpfarrers Hans Wirkner dabei zu sein.

Aus Berlin war der evangelische Militärbischof Sigurd Rink angereist, der den neuen Pfarrer als einen Mann mit solider Ausbildung vorstellte: Internatsschüler in der Privatschule Salem, Austauschschüler in Südafrika, Wehrdienstleistender und Reservist mit Erfahrung in Auslandseinsätzen, Studium der Theologie und Alten Geschichte in Greifswald, Tübingen und St. Andrews. Zuletzt war er Gemeindepfarrer in Pfullendorf.

„Hier auf dem Heuberg werden Menschen auf gefährliche Missionen vorbereitet, üben hier für Einsätze, vor denen die Zivilgesellschaft allzu oft die Augen verschließt, obwohl sie doch die politische Verantwortung trägt“, so Rink. Er solle an die Treue Gottes erinnern und, um es mit Worten des Eidgenossen und Theologen Karl Barth – am 10. Dezember war sein 50. Todestag – zu sagen, sich nicht vor „hohlen Hüten“ beugen. „Machen Sie unseren Soldaten Freiheitserfahrungen möglich. Bewahren sie sich ihre evangelische Freiheit auch in diesem Dienst“, sagte Rink zum Schluss seiner Ansprache.

Mit geistlichen Waffen gemeinsam wirken

Wirkner legte in seiner Predigt großen Wert auf das ökumenische Zusammenwirken mit dem katholischen Pater Stefan Havlik. Er wolle im Gefecht der geistlichen Waffen mit ihm gemeinsam wirken, sagte er. Eindrucksvoll betete er anschließend dafür, dass Gott von Stube zu Stube und von Dienstzimmer zu Dienstzimmer mitgehen wolle.

Bei den Grußworten meldete sich auch Wirkners Vorgänger Pascal Kober zu Wort, der vier Jahre lang am Standort tätig war. Der Bundestagsabgeordnete der FDP zeigte sich erleichtert, dass der Gemeindepfarrer zur Militärseelsorge gewechselt sei. Er habe Wirkner immer ermuntert, sein Nachfolger zu werden. Typisch für die Arbeit eines Seelsorgers in der Armee sei, dass Wirkungen aus den Gesprächskontakten und Gottesdiensten oft erst viel später zu sehen seien, bei den Soldaten aber tiefe Spuren hinterließen.

Der stellvertretende Militärdekan Gerhard Kern hatte den Gottesdienst mit der Verlesung der amtlichen Urkunde zur Einführung eröffnet, die den Pfarrer zu Treue gegenüber Wort und Heiliger Schrift verpflichtet. Der Bischof und der Leitende Dekan Ralf Zielinski (Dekanat München) nahmen gemeinsam mit mehreren Assistenten die Einsegnung des vor dem Altar knienden Pfarrers vor.

Bei weiteren Grußworten, bei denen auch der Standortälteste, Oberst Jochen Gumbrich, und Stettens Bürgermeister Maik Lehn sprachen, machte der katholische Militärpfarrer eine scherzhafte Bemerkung: „Sie sind der katholischste evangelische Pfarrer, den ich kenne“, sagte Pater Stefan Havlik. Wirkner entgegnete mit gleicher Münze: Havlik sei ja auch bereits etwas evangelisch geworden.