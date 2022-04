In den Sommerferien nach Norditalien

Seit vielen Jahren bietet der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Workcamps und Jugendbegegnungen an. Nach Angaben des Volksbundes mache die Mischung aus gemeinsamer Arbeit an Kriegsgräberstätten, internationaler Begegnung und historisch-politischer Bildung an authentischen Orten der Geschichte, verbunden mit einem attraktiven Freizeitprogramm, die Jugendarbeit weltweit einzigartig.

Eines dieser Workcamps ist das „Jugendlager Federsee“, das mit jungen Leuten aus unserer Region in diesem Jahr vom 14. bis zum 27. August in Norditalien stattfinden wird. Bei Costermano befindet sich eine der größten deutschen Kriegsgräberstätten Italiens mit rund 22.000 Kriegstoten des Zweiten Weltkriegs. Die Gruppe wird dort Pflegearbeiten durchführen und mithelfen, den Friedhof als Mahnmal gegen Krieg und Gewalt zu erhalten.

Bei Exkursionen möchte sich die Gruppe auf Spurensuche entlang der Gebirgsfront des Ersten Weltkriegs begeben und in Solferino die Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes kennenlernen. Doch nicht nur praktische Arbeit und Bildung seien geplant. Wie der Volksbund mitteilt, stehe auch eine Wanderung in der Bergwelt der Dolomiten auf dem Programm, ebenso wie Baden im Gardasee und Ausflüge in die Region und nach Verona mit einem Besuch von „Aida“ in der Arena.

Für das Jugendlager sind noch Plätze frei. Mitfahren können junge Leute im Alter von 16 bis 25 Jahren. Der Teilnahmebeitrag beträgt 325 Euro (300 Euro für Volksbund-Mitglieder). Weitere Informationen gibt es beim ehrenamtlichen Leiter der Veranstaltung, Klaus Knoll, unter Telefon 0711 / 2 59 13 01 oder unter jugendlager-federsee@gmx.net.