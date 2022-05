In den Pfingstferien gilt ein anderer Fahrplan

Ravensburg (sz) - Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) möchte die Fahrgäste auf die Einschränkungen im Busverkehr während der bevorstehenden Pfingstferien in Baden-Württemberg und Bayern hinweisen. Es gilt dann der Ferienfahrplan. Gleichzeitig startet am 1. Juni und damit kurz vor Ferienbeginn das Neun-Euro-Ticket für deutschlandweites Reisen im Öffentlichen Personennahverkehr.

Die Pfingstferien sind im gesamten bodo-Verbundgebiet (Landkreise Bodenseekreis, Lindau und Ravensburg) in diesem Jahr von Dienstag, 7. Juni bis Samstag, 18. Juni. Im Ferienzeitraum gilt der Ferienfahrplan. Die im Fahrplan mit „S“ gekennzeichneten Kurse verkehren dann nicht. Fahrgäste werden von bodo gebeten, dies bei ihrer Reiseplanung zu beachten. Aktuelle Fahrplaninfos mit Echtzeit sind abrufbar unter www.bodo.de oder über die bodo-FahrplanApp.

Aufgrund der am 1. Juni startenden Neun-Euro-Ticket gilt die eCard Schule beziehungsweise. Schülermonatskarte in den Monaten Juni, Juli und August bundesweit in allen Linienbussen und Zügen des Nahverkehrs sowie in U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen. Nicht gültig ist das Schülerticket in Fernverkehrszügen, in Fernbussen und bei der Bodensee-Schifffahrt. Schüler, die keine eCard Schule oder Schülermonatskarte besitzen, können ein Neun-Euro-Ticket erwerben und damit ebenso den gesamten Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen.

Wichtige Hinweise rund um das Neun-Euro-Ticket, eine Übersicht der Verkaufsstellen sowie ein Newsblog mit Tipps, Ausflugsideen und aktuellen Informationen bietet die Sonderseite „9-Euro-Ticket“ unter www.bodo.de.