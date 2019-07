In der aktuellen Diskussion um Aufforstungen gegen CO und somit als Beitrag gegen den Klimawandel sieht die CDU Bodenseekreis auch Chancen im kommunalen Bereich. Der Bodenseekreis ist mit einer Waldfläche von 18 800 Hektar zu 28 Prozent bewaldet. Laut einer Pressemitteilung sehen die Christdemokraten am See noch Potenziale: „Es wäre wünschenswert, dass die Gemeinden und der Landkreis die Möglichkeiten zur Nachverdichtung ihrer vorhandenen Waldflächen überprüfen“, sagt Kreisvorsitzender Volker Mayer-Lay.

Der CDU-Kreisverband weist auf mögliche Lückenschlüsse zwischen bewaldeten Gebieten hin, die in öffentlicher Hand liegen – gerade auch im Hinblick auf den Borkenkäferbefall. Auch seien private Besitzer von Kulturland auf die Aufforstungsprämie des Landes hinzuweisen und diese sei offensiver zu bewerben und durch den Gesetzgeber zugänglicher auszugestalten. Land- und Forstwirte können in gewissem Umfang Ersatzgelder für die Ersatzaufforstung von landwirtschaftlichen Nutzflächen zu Wald beanspruchen.

Durch kommunale Tätigkeit und Anreize für Private sei auch im Bodenseekreis eine Nachverdichtung von Waldflächen möglich und wünschenswert, wodurch ein wesentlicher Aufforstungsbeitrag geleistet werden könne, so die CDU.