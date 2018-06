In den App-Charts tummeln sich Superhelden und Astronauten

Auf dem iPhone werden zurzeit Linien zum Takt der Musik bewegt. Außerdem verbünden sich auf dem iPad Superhelden, um eine Stadt zu retten, und Astronauten begeben sich auf eine Zeitreise.

Für Freunde der Musik ist das kostenlose IPhone Game „Dancing Line“ genau das Richtige. Abgestimmt auf den Sound wird eine stetig wachsende Linie durch verschiedene Welten geführt. Bei dem Geschicklichkeitsspiel muss allerdings nicht nur auf Hinternissen und Fallen geachtet, sondern auch im Takt der Musik gespielt werden.

Bei „LEGO Batman: DC Super Heroes“ (0,99 Euro) für das IPad stehen 80 verschiedenen Charaktere zur Auswahl, die im Laufe des Spiels freigeschaltet werden. Zum ersten Mal gibt es auch sprechende Figuren in einem iOS LEGO-Spiel.

Rätselfans kommen bei „Causality“ (1,99 Euro) für das IPad auf ihre Kosten. Zeitreisende Astronauten arbeiten mit früheren Ichs zusammen, um vergangene Ereignisse zu manipulieren und den Spielverlauf zu beeinflussen. Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich dabei stetig.

Meistgekaufte iPhone-Apps

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1Minecraft: Pocket EditionMojang6,992Plague Inc.Ndemic Creations0,993Hidden FolksAdriaan de Jongh3,994MONOPOLY GameElectronic Arts0,995Hitman SniperSQUARE ENIX INC0,996Geometry DashRobTop Games AB1,997hocus.gamebra.in0,998CausalityLoju1,999Ski Jumping ProVivid Games S.A.0,9910Bloons TD 5Ninja Kiwi2,99

Meistgeladene iPhone-Games

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1100 Balls - Catch The BallsReach Mob Inc.kostenlos2Chameleon RunNoodlecake Studios Inckostenlos3Criminal Case: Pacific BayPretty Simplekostenlos4Paper.ioVoodookostenlos5Dancing LineCheetah Technology Corporation Limitedkostenlos6Bubble Witch 3 SagaKingkostenlos7Clash RoyaleSupercellkostenlos8Yu-Gi-Oh! Duel LinksKONAMIkostenlos9Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2)Cheetah Technology Corporation Limitedkostenlos10QuizduellFEO Mediakostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1Minecraft: Pocket EditionMojang6,992Hidden FolksAdriaan de Jongh3,993Kleines Kätzchen - meine LieblingskatzeFox and Sheep GmbH2,994CausalityLoju1,995LEGO Batman: DC Super HeroesWarner Bros.0,996Civilization Revolution 22K2,997The RoomFireproof Games0,998Link TwinCarbon Incubator SRL1,999Ski Jumping ProVivid Games S.A.0,9910XCOM®: Enemy Within2K2,99

Meistgeladene iPad-Games

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1Bubble Witch 3 SagaKingkostenlos2Criminal Case: Pacific BayPretty Simplekostenlos3The LEGO ® Batman Movie GameWarner Bros.kostenlos4Chameleon RunNoodlecake Studios Inckostenlos5Clash RoyaleSupercellkostenlos6Paper.ioVoodookostenlos7Super Mario RunNintendo Co., Ltd.kostenlos8Angry Birds 2Rovio Entertainment Ltdkostenlos9Tiny Striker: World FootballFat Fish Games Ltdkostenlos10Block! Hexa PuzzleBitMangokostenlos