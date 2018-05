In Biberach startet die Sportabzeichen-Saison

Der Sportabzeichentreff Biberach eröffnet am Donnerstag, 24. Mai, seine Saison. Bis zum 18. Oktober besteht die Möglichkeit, die Fitness in den geforderten Disziplinen unter Beweis zu stellen.

Die Prüfungen werden abgenommen für Leichtathletik im Stadion an der Adenauerallee, fürs Schwimmen im Frei- und Hallenbad an der Memminger Straße und für das Radfahren auf einem Rundkurs um die Tierkörperbeseitigungsanlage und Kläranlage in Warthausen.

Angeboten werden folgende Termine: Leichtathletik im Stadion Biberach jeweils donnerstags ab 17.30 Uhr am 24. Mai, 7. Juni, 14. Juni, 21. Juni, 28. Juni, 5. Juli, 12. Juli, 26. Juli, 6. September, 13. September, 20. September, 27. September sowie am 4. Oktober, 11. Oktober und 18. Oktober jeweils um 17 Uhr.

Für die Schwimmdisziplinen sind im Frei- oder Hallenbad, jeweils von 8 bis 9 Uhr, sind folgende Termine vorgesehen: 17. Juni, 16. September und 21. Oktober. Nach Absprache stehen auch wochentags am Naturbadesee Ummendorf Prüfer zur Verfügung.

Für die Prüfung im Radfahren bei der Tierkörperbeseitigungsanlage in Warthausen sind die Freitage 6. Juli und 14. September vorgesehen. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Einfahrt zur Tierkörperbeseitigungsanlage. Für die Teilnehmer besteht Helmpflicht.

Wer unsicher ist über seine Leistungsfähigkeit oder körperliche Beschwerden hat, sollte sich vorab mit seinem Arzt besprechen. Für Menschen mit Behinderung gibt es der Behinderung angepasste Übungen.

Die Verleihung der Abzeichen ist für Donnerstag, 6. Dezember, um 19 Uhr im TG-Heim vorgesehen.