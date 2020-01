„In Berlin gibt es auch ein Stück Beuron“

Adalbert Kienle hat ein neues Buch geschrieben. Es ist der zweite Band in der Reihe „Beuroner Profile“ (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete) und handelt von „dem Grenzgänger von Beuron“: Willibrord Benzler OSB. Im ersten widmete sich Adalbert Kienle seinem Verwandten Ambrosius Kienle unter dem Titel „Der Chorallöwe von Beuron“. Im Interview mit Gabriele Loges spricht der Autor über die Bedeutung des Klosters Beuron für ihn persönlich und warum er sich mit Willibrord Benzler auseinandersetzte.

Welche Bedeutung hat Beuron für Sie?

Ich bin in Laiz geboren und habe in Sigmaringen Abitur gemacht. In unserer Familie ist Beuron, nicht zuletzt über unseren Verwandten Pater Ambrosius, ein wichtiges Thema. Er war ein großer Sänger und Streiter für den Gregorianischen Gesang. Ich habe seinen Briefwechsel in Sütterlin-Schrift geerbt und das erwies sich für den Band als Fundgrube vom Allerfeinsten. Nach meiner Pensionierung konnte ich mich intensiv damit beschäftigen und habe immer wieder festgestellt, dass das Kloster Beuron höchstes Ansehen auf der ganzen Welt genießt. Aber schon als Kind war das Kloster Beuron ein besonderer Ort für mich. Immer wieder habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin von Laiz aus dorthin gesaust, auch als 1959 die Ökonomiegebäude brannten. Ja, ich denke schon, dass ich emotional mit Beuron verbunden bin.

Gibt es eine Verbindung zwischen dem ersten Buch der Reihe über den „Chorallöwen“ und dem zweiten über den „Grenzgänger“?

Die beiden Mönche waren fast gleich alt und wurden 1877 gemeinsam in Volders, Tirol, und somit im Exil, zum Priester geweiht. Anlässlich der Priesterweihe bat Ambrosius die Laizer und seine Familie darum, nicht nur für ihn zu beten, sondern ebenso für seinen Mitbruder Willibrord Benzler. Das hat mich neugierig gemacht. Und je mehr ich mich mit ihm befasst habe, umso mehr kam Kaiser Wilhelm II. und somit die Politik ins Spiel.

Was für ein Mensch war Willibrord Benzler?

Benzler stammte aus dem Sauerland, sein Vater war Landwirt und Gastwirt. Er war ein sehr frommer und kluger Mann, Lektor für Dogmatik sowie ein guter Organisator und schon in jungen Jahren Prior, also Stellvertreter des Abts. Er ist 1874 ins Kloster Beuron eingetreten, aber ein Jahr später wurde das Kloster im Kulturkampf Bismarcks aufgelöst. Die Beuroner mussten fliehen und gründeten so im Ausland eine Reihe neue Klöster. Sie konnten erst wieder nach zwölf Jahren Exil zurückkehren.

Inwiefern ist er ein Grenzgänger?

Er wurde eigentlich ungewollt zum Grenzgänger. Die Benediktiner bleiben im Normalfall in ihrer Abtei. Gehorsam, klösterlicher Lebenswandel und Beständigkeit, also Stabilitas loci, gehören sozusagen zu ihrer Grundausstattung. Der Kulturkampf machte, dass er schon ein Jahr nach Eintritt ins Exil gehen musste. Von Volders ging er nach Prag, dann nach Seckau in die Steiermark, dann konnte er mit den anderen 1887 nach Beuron zurückkehren, leitete ab 1883 den Konvent, wurde 1893 Gründungsabt des berühmten Klosters Maria Laach in der Eifel und schließlich 1901 Bischof von Metz in Lothringen. Am Ende saß er, der nie Politik machen wollte, in einer ungewöhnlich schwierigen politischen Zeit buchstäblich zwischen den Stühlen. In und nach dem Ersten Weltkrieg wollte er allen Menschen vor Ort dienen, aber er konnte die oft hysterischen Erwartungen der Politiker und Militärs nicht erfüllen. Daran ist er schließlich zerbrochen.

War er auch ein Grenzgänger zwischen Kirche und Staat?

Benzler hat bei Kaiser Wilhelm II. erreicht, dass die Erzabtei Beuron das seit der Säkularisierung geschlossene Kloster Maria Laach als Benediktinerkloster übernehmen konnte. Wilhelm II. hatte eine ganz andere Einstellung zum Kulturkampf als Bismarck. Er hat gesehen, dass dieser das Volk entzweit hat. Das Überkonfessionelle war ihm wichtig. Der Kaiser suchte den Kontakt mit den Katholiken und hat vor allem die Benediktiner sehr geschätzt und bewundert. Die beiden haben sich zunächst gut verstanden. Benzler traf sich mit dem Kaiser in Berlin. In den Folgejahren besuchte Wilhelm II. wiederholt Maria Laach und einmal Beuron. Die Ernennung Benzlers zum Bischof von Metz im Jahr 1901 durch Papst Leo XIII. war ganz im Sinne des Kaisers. Metz war ein religiöses, vor allem aber ein militärisches Bollwerk. Benzler war ein guter Bischof, er hat versucht, allen, auch der französischen Bevölkerung, gerecht zu werden. Gleich nach seiner Ankunft hat er intensiv Französisch gelernt. Spätestens mit dem Krieg wurde dann der frühere Liebling des Kaisers zur persona non grata. Nachdem die Franzosen den Krieg gewonnen hatten, wurden 200 000 Deutsche ausgewiesen. Auch Bischof Benzler musste gehen, obwohl er beim französischen Teil der Bevölkerung anerkannt war.

Sie haben die Landesgrenze überschritten und wohnen in Berlin, was bedeutet für Sie Beuron heute?

Ich fühle mich natürlich immer noch verbunden, schreibe hin und wieder Beiträge für die Zeitschrift der Beuroner Klosterfreunde „Auf dem Weg“. Und wenn ich nach Laiz komme, versuche ich natürlich, die Kirche zu besuchen. Aber in Berlin gibt es auch ein Stück Beuron. In der Kirche Sankt Joseph hat die Apsis eindrucksvolle Elemente der Gnadenkapelle, weil der Architekt von Maria Laach diese Kirche im Inneren „beuronisch“ geplant hat. Bedeutende Beuroner Kunst ist auch in der Originalkopie des monumentalen Kreuzwegs der im 2. Weltkrieg zerstörten Marienkirche von Stuttgart erhalten. Ich habe freundschaftliche Beziehungen zur St.-Josephs-Gemeinde. Und im nächsten Jahr wollen die Berliner sogar eine Wallfahrt nach Maria Laach und Beuron machen.